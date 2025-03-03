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Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары - РИА Новости, 03.03.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dollar-2002636838.html
Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары
Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары - РИА Новости, 03.03.2025
Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары
Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:17:00+03:00
2025-03-03T02:17:00+03:00
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
доллар
рубль
михаил гордиенко
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Он напомнил, что граница в 96,5 рубля за доллар установлена в федеральном бюджете России на этот год. Уровень ниже этой отметки грозит дефицитом. Поэтому вероятен возврат к первоначальным ориентирам 100-105 рублей за доллар.Граница в 85 рублей за доллар дает возможность заработать на покупке валюты больше, чем на депозите, при условии средней доходности последнего в 20 процентов.“Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20 процентов будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите”, — заключил Гордиенко.Официальный курс доллара, установленный Банком России с субботы, увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568 рубля.
https://ria.ru/20250301/dollar-2002377795.html
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, доллар, рубль, михаил гордиенко
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Доллар, Рубль, Михаил Гордиенко, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары

Финансист Гордиенко: возврат стоимости доллара к 100-105 рублям вероятен

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Он напомнил, что граница в 96,5 рубля за доллар установлена в федеральном бюджете России на этот год. Уровень ниже этой отметки грозит дефицитом. Поэтому вероятен возврат к первоначальным ориентирам 100-105 рублей за доллар.
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Граница в 85 рублей за доллар дает возможность заработать на покупке валюты больше, чем на депозите, при условии средней доходности последнего в 20 процентов.
“Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20 процентов будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите”, — заключил Гордиенко.
Официальный курс доллара, установленный Банком России с субботы, увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаДолларРубльМихаил Гордиенко
 
 
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