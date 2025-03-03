https://ria.ru/20250303/dollar-2002636838.html

Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары

Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары - РИА Новости, 03.03.2025

Финансист назвал курс, при котором можно покупать доллары

Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:17:00+03:00

2025-03-03T02:17:00+03:00

2025-03-03T02:17:00+03:00

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

доллар

рубль

михаил гордиенко

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804818_0:0:1842:1036_1920x0_80_0_0_d61f181117edce040d19860158720647.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вероятнее всего, рубль укрепился до локальных максимумов, и сейчас подходящее время для покупки долларов. Но заработать на этом — слишком рискованная идея, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Он напомнил, что граница в 96,5 рубля за доллар установлена в федеральном бюджете России на этот год. Уровень ниже этой отметки грозит дефицитом. Поэтому вероятен возврат к первоначальным ориентирам 100-105 рублей за доллар.Граница в 85 рублей за доллар дает возможность заработать на покупке валюты больше, чем на депозите, при условии средней доходности последнего в 20 процентов.“Иными словами, при текущем курсе доллара доходность депозита в рублях в 20 процентов будет аналогичной покупке долларов по 85 и продаже их по 102. Последняя операция, очевидно, гораздо рискованнее размещения средств на рублевом депозите”, — заключил Гордиенко.Официальный курс доллара, установленный Банком России с субботы, увеличился на 56,01 копейки, до 88,2568 рубля.

https://ria.ru/20250301/dollar-2002377795.html

https://ria.ru/20250227/dollary-2001838913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, доллар, рубль, михаил гордиенко