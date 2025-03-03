Рейтинг@Mail.ru
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dolg-2002650470.html
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками - РИА Новости, 03.03.2025
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:32:00+03:00
2025-03-03T05:32:00+03:00
палау
козьмино
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748355766_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_a4e50dce2692c5bcda81cb16a7cd0616.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. На прошлой неделе в прокуратуре сообщали РИА Новости, что находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Российский профсоюз моряков сообщал, что судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау, на нем находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получали зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. "Морякам Caroline Bezengi выплатили около 20 миллионов рублей", - сказал собеседник, отметив, что долг полностью закрыт. По его словам, танкер Sagar Violet еще не подошел в порт, информации по выплатам долгов экипажу пока нет. Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов уточнил РИА Новости, что танкер Sagar Violet под флагом Палау в понедельник прибывает в порт Козьмино. "На судно прибудут Находкинский транспортный прокурор и капитан порта, если подтвердится задолженность по заработной плате, судно будет задержано до полного погашения задолженности по заработной плате", - отметил Суханов. Ранее он рассказал агентству, что экипаж Sagar Violet попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html
https://ria.ru/20241017/nakhodka-1978435097.html
палау
козьмино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748355766_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9c668e24091d8456246bcf06f45b8379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палау, козьмино, общество
Палау, Козьмино, Общество
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками

Владелец Caroline Bezengi погасил долг в 20 миллионов рублей российским морякам

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На прошлой неделе в прокуратуре сообщали РИА Новости, что находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Российский профсоюз моряков сообщал, что судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау, на нем находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получали зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца.
Порт Находки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков
25 февраля, 12:14
"Морякам Caroline Bezengi выплатили около 20 миллионов рублей", - сказал собеседник, отметив, что долг полностью закрыт.
По его словам, танкер Sagar Violet еще не подошел в порт, информации по выплатам долгов экипажу пока нет.
Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов уточнил РИА Новости, что танкер Sagar Violet под флагом Палау в понедельник прибывает в порт Козьмино.
"На судно прибудут Находкинский транспортный прокурор и капитан порта, если подтвердится задолженность по заработной плате, судно будет задержано до полного погашения задолженности по заработной плате", - отметил Суханов.
Ранее он рассказал агентству, что экипаж Sagar Violet попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам
17 октября 2024, 05:57
 
ПалауКозьминоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала