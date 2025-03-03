https://ria.ru/20250303/dolg-2002650470.html
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками - РИА Новости, 03.03.2025
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:32:00+03:00
2025-03-03T05:32:00+03:00
2025-03-03T05:32:00+03:00
палау
козьмино
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. На прошлой неделе в прокуратуре сообщали РИА Новости, что находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Российский профсоюз моряков сообщал, что судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау, на нем находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получали зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. "Морякам Caroline Bezengi выплатили около 20 миллионов рублей", - сказал собеседник, отметив, что долг полностью закрыт. По его словам, танкер Sagar Violet еще не подошел в порт, информации по выплатам долгов экипажу пока нет. Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов уточнил РИА Новости, что танкер Sagar Violet под флагом Палау в понедельник прибывает в порт Козьмино. "На судно прибудут Находкинский транспортный прокурор и капитан порта, если подтвердится задолженность по заработной плате, судно будет задержано до полного погашения задолженности по заработной плате", - отметил Суханов. Ранее он рассказал агентству, что экипаж Sagar Violet попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html
https://ria.ru/20241017/nakhodka-1978435097.html
палау
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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палау, козьмино, общество
Палау, Козьмино, Общество
Владелец Caroline Bezengi погасил долг перед российскими моряками
Владелец Caroline Bezengi погасил долг в 20 миллионов рублей российским морякам
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Судовладелец полностью погасил долги российским морякам с судна Caroline Bezengi, которые жаловались на длительную задержку зарплаты, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На прошлой неделе в прокуратуре сообщали РИА Новости, что находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Российский профсоюз моряков сообщал, что судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау, на нем находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получали зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца.
"Морякам Caroline Bezengi выплатили около 20 миллионов рублей", - сказал собеседник, отметив, что долг полностью закрыт.
По его словам, танкер Sagar Violet еще не подошел в порт, информации по выплатам долгов экипажу пока нет.
Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов уточнил РИА Новости, что танкер Sagar Violet под флагом Палау
в понедельник прибывает в порт Козьмино
.
"На судно прибудут Находкинский транспортный прокурор и капитан порта, если подтвердится задолженность по заработной плате, судно будет задержано до полного погашения задолженности по заработной плате", - отметил Суханов.
Ранее он рассказал агентству, что экипаж Sagar Violet попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.