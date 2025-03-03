https://ria.ru/20250303/dnr-2002652123.html
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА
В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:08:00+03:00
2025-03-03T06:08:00+03:00
2025-03-03T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
куйбышевский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, куйбышевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Куйбышевский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА по инфраструктуре республики