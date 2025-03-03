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В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dnr-2002652123.html
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА
В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:08:00+03:00
2025-03-03T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
куйбышевский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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донецкая народная республика
макеевка
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донецкая народная республика, макеевка, куйбышевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Куйбышевский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА по инфраструктуре республики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
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16 февраля, 08:00
Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаКуйбышевский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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