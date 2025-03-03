https://ria.ru/20250303/dnr-2002652123.html

В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025

В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:08:00+03:00

2025-03-03T06:08:00+03:00

2025-03-03T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

куйбышевский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, макеевка, куйбышевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность