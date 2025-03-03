https://ria.ru/20250303/denge-2002706589.html

АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме - РИА Новости, 03.03.2025

АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T11:13:00+03:00

туризм

вьетнам

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме", - сообщили в ассоциации.По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге."На сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге, носящих национальный или региональный характер", - сказали в АТОР.По данным ассоциации, вьетнамские специалисты сообщают о профилактических мерах и снижении числа заболевших."Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. Там же сообщается о снижении количества заболевших", - добавили в ассоциации.Важно отметить, что российские туристы не размещаются в Хошимине, а следуют в курортные зоны, заключили в сообщении.

https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html

https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм