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АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме - РИА Новости, 03.03.2025
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Туризм
 
11:11 03.03.2025 (обновлено: 11:13 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/denge-2002706589.html
АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме - РИА Новости, 03.03.2025
АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:11:00+03:00
2025-03-03T11:13:00+03:00
туризм
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме", - сообщили в ассоциации.По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге."На сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге, носящих национальный или региональный характер", - сказали в АТОР.По данным ассоциации, вьетнамские специалисты сообщают о профилактических мерах и снижении числа заболевших."Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. Там же сообщается о снижении количества заболевших", - добавили в ассоциации.Важно отметить, что российские туристы не размещаются в Хошимине, а следуют в курортные зоны, заключили в сообщении.
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
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вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

АТОР не подтвердила данные о заражении туристов лихорадкой денге во Вьетнаме

© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме", - сообщили в ассоциации.
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По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге.
"На сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге, носящих национальный или региональный характер", - сказали в АТОР.
По данным ассоциации, вьетнамские специалисты сообщают о профилактических мерах и снижении числа заболевших.
"Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. Там же сообщается о снижении количества заболевших", - добавили в ассоциации.
Важно отметить, что российские туристы не размещаются в Хошимине, а следуют в курортные зоны, заключили в сообщении.
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