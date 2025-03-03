АТОР не подтвердила сообщения о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
АТОР не подтвердила данные о заражении туристов лихорадкой денге во Вьетнаме
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме", - сообщили в ассоциации.
По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге.
"На сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой денге, носящих национальный или региональный характер", - сказали в АТОР.
По данным ассоциации, вьетнамские специалисты сообщают о профилактических мерах и снижении числа заболевших.
"Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. Там же сообщается о снижении количества заболевших", - добавили в ассоциации.
Важно отметить, что российские туристы не размещаются в Хошимине, а следуют в курортные зоны, заключили в сообщении.
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