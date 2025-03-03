https://ria.ru/20250303/delo-2002832049.html

В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте

В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте - РИА Новости, 03.03.2025

В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте

Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту хищения более 186 миллионов бюджетных средств на реконструкцию "Концертного зала", сообщает СК РФ в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:57:00+03:00

2025-03-03T18:57:00+03:00

2025-03-03T18:57:00+03:00

происшествия

тамбовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту хищения более 186 миллионов бюджетных средств на реконструкцию "Концертного зала", сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства "Реконструкция здания "Концертный зал" (часть 4 статьи 159 УК РФ)... В качестве аванса подрядчику перечислено более 186 миллионов рублей, однако работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, до настоящего времени не выполнены, а перечисленные бюджетные средства были израсходованы на иные цели, не связанные с реконструкцией объекта", - говорится в сообщении. По данным следствия, министерством градостроительства и архитектуры Тамбовской области был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ. Отмечается, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств преступления.

https://rsport.ria.ru/20240506/srok-1944156147.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)