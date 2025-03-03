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В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте - РИА Новости, 03.03.2025
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18:57 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/delo-2002832049.html
В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте
В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте - РИА Новости, 03.03.2025
В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте
Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту хищения более 186 миллионов бюджетных средств на реконструкцию "Концертного зала", сообщает СК РФ в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:57:00+03:00
2025-03-03T18:57:00+03:00
происшествия
тамбовская область
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту хищения более 186 миллионов бюджетных средств на реконструкцию "Концертного зала", сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства "Реконструкция здания "Концертный зал" (часть 4 статьи 159 УК РФ)... В качестве аванса подрядчику перечислено более 186 миллионов рублей, однако работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, до настоящего времени не выполнены, а перечисленные бюджетные средства были израсходованы на иные цели, не связанные с реконструкцией объекта", - говорится в сообщении. По данным следствия, министерством градостроительства и архитектуры Тамбовской области был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ. Отмечается, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств преступления.
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происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовской области завели дело о хищении на госконтракте

В Тамбовской области завели дело о хищении более 186 млн рублей на госконтракте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту хищения более 186 миллионов бюджетных средств на реконструкцию "Концертного зала", сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства "Реконструкция здания "Концертный зал" (часть 4 статьи 159 УК РФ)... В качестве аванса подрядчику перечислено более 186 миллионов рублей, однако работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, до настоящего времени не выполнены, а перечисленные бюджетные средства были израсходованы на иные цели, не связанные с реконструкцией объекта", - говорится в сообщении.
По данным следствия, министерством градостроительства и архитектуры Тамбовской области был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ. Отмечается, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств преступления.
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