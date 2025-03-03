https://ria.ru/20250303/deepseek-2002784829.html

В США призвали запретить использование DeepSeek на устройствах госслужащих

В США призвали запретить использование DeepSeek на устройствах госслужащих - РИА Новости, 03.03.2025

В США призвали запретить использование DeepSeek на устройствах госслужащих

Конгрессмены США призывают губернаторов штатов запретить использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах госслужащих на фоне опасений,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:54:00+03:00

2025-03-03T15:54:00+03:00

2025-03-03T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конгрессмены США призывают губернаторов штатов запретить использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах госслужащих на фоне опасений, связанных с конфиденциальностью данных и потенциальными рисками кибербезопасности, сообщает телеканал NBC. В письме, которое члены палаты представителей, демократ Джош Готтеймер и республиканец Дарин Лахуд, разослали 47 губернаторам и мэру Вашингтона, отмечается, что использование DeepSeek на рабочих устройствах может предоставить "иностранным противникам" доступ к конфиденциальной государственной информации. "КПК (Коммунистическая партия Китая) совершенно четко продемонстрировала, что намерена использовать любой имеющийся в ее распоряжении инструмент для подрыва нашей национальной безопасности, распространения вредной дезинформации и сбора данных об американцах... Запрет (госслужащим использовать DeepSeek - ред.) даст четкий сигнал, что ваш (губернаторский - ред.) штат привержен поддержанию высокого уровня безопасности и предотвращению доступа одного из наших основных противников к государственной информации", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на письмо. В начале февраля Готтеймер и Лахуд уже представили в конгрессе законопроект, который нацелен на запрет установки DeepSeek на устройства госслужащих. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html

https://ria.ru/20250218/deepseek-2000135852.html

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в мире, китай, сша, технологии, deepseek