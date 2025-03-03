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Путин наградил известного онколога Чиссова орденом - РИА Новости, 03.03.2025
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16:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/chissov-2002801117.html
Путин наградил известного онколога Чиссова орденом
Путин наградил известного онколога Чиссова орденом - РИА Новости, 03.03.2025
Путин наградил известного онколога Чиссова орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени известного онколога Валерия Чиссова, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:51:00+03:00
2025-03-03T16:51:00+03:00
россия
валерий чиссов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени известного онколога Валерия Чиссова, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Чиссова Валерия Ивановича - советника Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена",- говорится в сообщении. Чиссов возглавлял Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена с 1982 по 2013 год. Под его руководством институт добился существенных результатов в научной и в клинической сфере. Чиссов - инициатор и организатор работ по изучению чувствительности опухоли больных к лучевому и лекарственному воздействиям. Эти исследования перешагнули рубеж эксперимента и обогатили клинику возможностью строить индивидуальный план лечения. По его инициативе впервые в России был предложен план создания службы обезболивания онкологических больных.
https://ri.ria.ru/20250228/nauka-2002009540.html
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россия, валерий чиссов, владимир путин, здоровье - общество, медицина, онкология, рак
Россия, Валерий Чиссов, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Медицина, Онкология, Рак
Путин наградил известного онколога Чиссова орденом

Путин наградил известного онколога Чиссова орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Чиссов
Валерий Чиссов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Валерий Чиссов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени известного онколога Валерия Чиссова, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Чиссова Валерия Ивановича - советника Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена",- говорится в сообщении.
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Чиссов возглавлял Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена с 1982 по 2013 год. Под его руководством институт добился существенных результатов в научной и в клинической сфере.
Чиссов - инициатор и организатор работ по изучению чувствительности опухоли больных к лучевому и лекарственному воздействиям. Эти исследования перешагнули рубеж эксперимента и обогатили клинику возможностью строить индивидуальный план лечения. По его инициативе впервые в России был предложен план создания службы обезболивания онкологических больных.
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РоссияВалерий ЧиссовВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоМедицинаОнкологияРак
 
 
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