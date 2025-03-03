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Британия должна укреплять партнерство с США, заявил Стармер - РИА Новости, 03.03.2025
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18:56 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/britaniya-2002831886.html
Британия должна укреплять партнерство с США, заявил Стармер
Британия должна укреплять партнерство с США, заявил Стармер - РИА Новости, 03.03.2025
Британия должна укреплять партнерство с США, заявил Стармер
Великобритания должна в обязательном порядке укреплять свое партнерство с США в сфере безопасности, технологий, торговли и инвестиций, заявил британский премьер РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:56:00+03:00
2025-03-03T18:56:00+03:00
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кир стармер
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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Великобритания должна в обязательном порядке укреплять свое партнерство с США в сфере безопасности, технологий, торговли и инвестиций, заявил британский премьер Кир Стармер. "Мы обязаны укреплять наши отношения с Америкой - ради нашей безопасности, ради технологий, ради торговли и инвестиций. Они были и всегда будут для нас незаменимы, и мы никогда не станем делать выбор между двумя берегами Атлантики", - заявил Стармер, выступая в Палате общин, трансляция велась на сайте британского парламента. Он подчеркнул, что прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине. "Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", - добавил премьер.
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в мире, сша, великобритания, америка, кир стармер, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Америка, Кир Стармер, Дональд Трамп
Британия должна укреплять партнерство с США, заявил Стармер

Стармер: Лондон должен укреплять партнерство с США в сфере безопасности

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Великобритания должна в обязательном порядке укреплять свое партнерство с США в сфере безопасности, технологий, торговли и инвестиций, заявил британский премьер Кир Стармер.
"Мы обязаны укреплять наши отношения с Америкой - ради нашей безопасности, ради технологий, ради торговли и инвестиций. Они были и всегда будут для нас незаменимы, и мы никогда не станем делать выбор между двумя берегами Атлантики", - заявил Стармер, выступая в Палате общин, трансляция велась на сайте британского парламента.
Он подчеркнул, что прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине.
"Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", - добавил премьер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине
Вчера, 18:42
 
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