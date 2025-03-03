https://ria.ru/20250303/britaniya-2002719272.html

В Великобритании забили тревогу из-за российского оружия

В Великобритании забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 03.03.2025

В Великобритании забили тревогу из-за российского оружия

Ущерб Лондону в случае удара российским ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь" будет катастрофическим, пишет Daily Express со ссылкой на карту... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ущерб Лондону в случае удара российским ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь" будет катастрофическим, пишет Daily Express со ссылкой на карту симуляции ядерных взрывов на сайте NuclearSecrecy.com."Карта показывает, что в случае прямого удара по Вестминстеру в центре Лондона, ущерб, как и следовало ожидать, будет катастрофическим. Другие города может ждать слегка иная участь. В силу близости к воде Кардифф, Эдинбург и Ливерпуль могут частично избежать ущерба по сравнению с городскими агломерациями без выхода к морю", — говорится в материале.Как отметил обозреватель, правительство Соединенного королевства уверяет жителей своих страны, что ее собственное ядерное оружие не позволит подобной катастрофе произойти."Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250303/starmer-2002659086.html

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в мире, лондон, великобритания, кардифф