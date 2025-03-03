https://ria.ru/20250303/bolnitsa-2002721913.html

Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице

Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице - РИА Новости, 03.03.2025

Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице

Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном ТЦ "Красный кит" находится в больнице в состоянии средней тяжести, еще трое уже выписаны РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:10:00+03:00

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2025-03-03T12:10:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном ТЦ "Красный кит" находится в больнице в состоянии средней тяжести, еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "На данный момент один из пострадавших в происшествии в торговом центре в Мытищах остается в медучреждении, подведомственном минздраву Московской области. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе. Накануне в ТЦ "Красный кит" в Мытищах произошла стрельба. По информации экстренных служб, посетитель, у которого случился конфликт с охранником, вернулся с оружием и ранил его и еще двух человек, после чего был задержан. Всего, по данным регионального минздрава, пострадали четыре человека. В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html

https://ria.ru/20250302/strelba-2002609475.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мытищи, общество