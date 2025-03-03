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Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице - РИА Новости, 03.03.2025
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12:10 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/bolnitsa-2002721913.html
Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице
Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице - РИА Новости, 03.03.2025
Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице
Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном ТЦ "Красный кит" находится в больнице в состоянии средней тяжести, еще трое уже выписаны РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:10:00+03:00
2025-03-03T12:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
мытищи
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном ТЦ "Красный кит" находится в больнице в состоянии средней тяжести, еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "На данный момент один из пострадавших в происшествии в торговом центре в Мытищах остается в медучреждении, подведомственном минздраву Московской области. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе. Накануне в ТЦ "Красный кит" в Мытищах произошла стрельба. По информации экстренных служб, посетитель, у которого случился конфликт с охранником, вернулся с оружием и ранил его и еще двух человек, после чего был задержан. Всего, по данным регионального минздрава, пострадали четыре человека. В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20250302/strelba-2002611160.html
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московская область (подмосковье), мытищи, общество
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Общество
Один из пострадавших в ТЦ "Красный кит" в Мытищах остается в больнице

Один из пострадавших в "Красном ките" в Мытищах остается в больнице, 3 выписали

© СоцсетиКонфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ Красный кит в Мытищах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Соцсети
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном ТЦ "Красный кит" находится в больнице в состоянии средней тяжести, еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"На данный момент один из пострадавших в происшествии в торговом центре в Мытищах остается в медучреждении, подведомственном минздраву Московской области. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.
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Накануне в ТЦ "Красный кит" в Мытищах произошла стрельба. По информации экстренных служб, посетитель, у которого случился конфликт с охранником, вернулся с оружием и ранил его и еще двух человек, после чего был задержан. Всего, по данным регионального минздрава, пострадали четыре человека.
В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Московская область (Подмосковье)МытищиОбщество
 
 
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