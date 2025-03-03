Ученые нашли возбудителя загадочной болезни в Сенегале
Возбудителем загадочной болезни рыбаков в Сенегале оказалась водоросль
© Depositphotos.com / IgorVetushkoЖенщина-ученый во время работы в лаборатории
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Женщина-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Исследователи установили возбудителя загадочной болезни, от которой пострадали сотни рыбаков в Сенегале, сообщает радио RFI.
Впервые о болезни стало известно в ноябре 2020 года, тогда неизвестным недугом заразились более 100 рыбаков. Очаг болезни был расположен на западе страны между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара. У заболевших наблюдались кожные высыпания в виде струпьев.
В течение пяти лет тайна "болезни рыбаков" оставалась неразгаданной. Теперь ученым удалось установить возбудителя: водоросль Vulcanodinium rugosum и вырабатываемый ею токсин Portimin A.
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"Это токсин, вырабатываемый микроводорослью, которая настолько мала, что ее не видно невооруженным глазом, но она существует в очень больших количествах. Мы не знаем, как возникает эта водоросль", - сообщил Патрик Бремер из французского Исследовательского института устойчивого развития на встрече с рыбаками в Дакаре.
Чтобы повысить осведомленность рыбаков в регионе, санитарные власти планируют транслировать видеоролики на языке волоф.
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