https://ria.ru/20250303/bolezn-2002705370.html

Ученые нашли возбудителя загадочной болезни в Сенегале

Ученые нашли возбудителя загадочной болезни в Сенегале - РИА Новости, 03.03.2025

Ученые нашли возбудителя загадочной болезни в Сенегале

Исследователи установили возбудителя загадочной болезни, от которой пострадали сотни рыбаков в Сенегале, сообщает радио RFI. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Исследователи установили возбудителя загадочной болезни, от которой пострадали сотни рыбаков в Сенегале, сообщает радио RFI. Впервые о болезни стало известно в ноябре 2020 года, тогда неизвестным недугом заразились более 100 рыбаков. Очаг болезни был расположен на западе страны между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара. У заболевших наблюдались кожные высыпания в виде струпьев. В течение пяти лет тайна "болезни рыбаков" оставалась неразгаданной. Теперь ученым удалось установить возбудителя: водоросль Vulcanodinium rugosum и вырабатываемый ею токсин Portimin A. "Это токсин, вырабатываемый микроводорослью, которая настолько мала, что ее не видно невооруженным глазом, но она существует в очень больших количествах. Мы не знаем, как возникает эта водоросль", - сообщил Патрик Бремер из французского Исследовательского института устойчивого развития на встрече с рыбаками в Дакаре. Чтобы повысить осведомленность рыбаков в регионе, санитарные власти планируют транслировать видеоролики на языке волоф.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сенегал, дакар (город), в мире