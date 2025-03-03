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ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки - РИА Новости, 03.03.2025
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10:27 03.03.2025 (обновлено: 11:12 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/bojtsy-2002688329.html
ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки
ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки
Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса, действующие в составе группировки войск "Юг", эвакуировали местного жителя из населенного пункта у недавно... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:27:00+03:00
2025-03-03T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса, действующие в составе группировки войск "Юг", эвакуировали местного жителя из населенного пункта у недавно освобожденной Орехово-Василевки на часовоярском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны 9 февраля заявило об освобождении населенного пункта Орехово-Василевка в ДНР. "Мы сейчас направляемся в район населенного пункта Орехово-Василевка, для того чтобы эвакуировать мирного жителя, который попросил помощи, для того чтобы выехать на освобожденную территорию (в тыловой район – ред.). Это единичные случаи, но когда людей находим и они просят эвакуации, то мы их, конечно, вывозим", - рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Тигр" с позывным "Филин". По его словам, в самой освобожденной Орехово-Василевке пока не обнаружили мирных жителей. Несмотря на активные боевые действия в данном районе, местный житель Василий Васильевич отказывался от эвакуации, оставаясь в своем доме. Только после того, как очередной артудар ВСУ выбил стекла и разрушил крышу в его доме, а сам мужчина был контужен, он обратился за помощью к российским бойцам. "Ходили помогали ему… До последнего уговаривали его: собирайся, уезжай, потому что тут неспокойно, согласился с горем пополам", - прокомментировал РИА Новости один из бойцов с позывным "Фил".
https://ria.ru/20250303/pushilin-2002685910.html
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РИА Новости
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4.7
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Эвакуация пожилого мужчины из населенного пункта в ДНР
Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса в составе группировки "Юг" эвакуировали пожилого мужчину из населенного пункта у недавно освобожденной Орехово-Василевки в ДНР. Василий Васильевич поехал к своим детям. На эвакуацию он долго не решался. Теперь же хотел прихватить с собой щенков и побольше подарков близким. За эвакуацией наблюдал корреспондент РИА Новости.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки

Бойцы отряда "Тигр" эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки

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СОЛЕДАР (ДНР), 3 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса, действующие в составе группировки войск "Юг", эвакуировали местного жителя из населенного пункта у недавно освобожденной Орехово-Василевки на часовоярском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны 9 февраля заявило об освобождении населенного пункта Орехово-Василевка в ДНР.
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"Мы сейчас направляемся в район населенного пункта Орехово-Василевка, для того чтобы эвакуировать мирного жителя, который попросил помощи, для того чтобы выехать на освобожденную территорию (в тыловой район – ред.). Это единичные случаи, но когда людей находим и они просят эвакуации, то мы их, конечно, вывозим", - рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Тигр" с позывным "Филин".
По его словам, в самой освобожденной Орехово-Василевке пока не обнаружили мирных жителей. Несмотря на активные боевые действия в данном районе, местный житель Василий Васильевич отказывался от эвакуации, оставаясь в своем доме. Только после того, как очередной артудар ВСУ выбил стекла и разрушил крышу в его доме, а сам мужчина был контужен, он обратился за помощью к российским бойцам.
"Ходили помогали ему… До последнего уговаривали его: собирайся, уезжай, потому что тут неспокойно, согласился с горем пополам", - прокомментировал РИА Новости один из бойцов с позывным "Фил".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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