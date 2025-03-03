https://ria.ru/20250303/bojtsy-2002688329.html

ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки

ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки - РИА Новости, 03.03.2025

ВС России эвакуировали мирного жителя из района Орехово-Василевки

Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса, действующие в составе группировки войск "Юг", эвакуировали местного жителя из населенного пункта у недавно... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:27:00+03:00

2025-03-03T10:27:00+03:00

2025-03-03T11:12:00+03:00

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СОЛЕДАР (ДНР), 3 мар - РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса, действующие в составе группировки войск "Юг", эвакуировали местного жителя из населенного пункта у недавно освобожденной Орехово-Василевки на часовоярском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны 9 февраля заявило об освобождении населенного пункта Орехово-Василевка в ДНР. "Мы сейчас направляемся в район населенного пункта Орехово-Василевка, для того чтобы эвакуировать мирного жителя, который попросил помощи, для того чтобы выехать на освобожденную территорию (в тыловой район – ред.). Это единичные случаи, но когда людей находим и они просят эвакуации, то мы их, конечно, вывозим", - рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Тигр" с позывным "Филин". По его словам, в самой освобожденной Орехово-Василевке пока не обнаружили мирных жителей. Несмотря на активные боевые действия в данном районе, местный житель Василий Васильевич отказывался от эвакуации, оставаясь в своем доме. Только после того, как очередной артудар ВСУ выбил стекла и разрушил крышу в его доме, а сам мужчина был контужен, он обратился за помощью к российским бойцам. "Ходили помогали ему… До последнего уговаривали его: собирайся, уезжай, потому что тут неспокойно, согласился с горем пополам", - прокомментировал РИА Новости один из бойцов с позывным "Фил".

https://ria.ru/20250303/pushilin-2002685910.html

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

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Эвакуация пожилого мужчины из населенного пункта в ДНР Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса в составе группировки "Юг" эвакуировали пожилого мужчину из населенного пункта у недавно освобожденной Орехово-Василевки в ДНР. Василий Васильевич поехал к своим детям. На эвакуацию он долго не решался. Теперь же хотел прихватить с собой щенков и побольше подарков близким. За эвакуацией наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-03-03T10:27 true PT4M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины