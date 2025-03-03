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В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию - РИА Новости, 03.03.2025
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18:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002826130.html
В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию
В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию - РИА Новости, 03.03.2025
В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию
"Королева марафонов" Елена Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию, с учетом того, что она совершила экономическое преступление, пять лет колонии - это... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:23:00+03:00
2025-03-03T18:23:00+03:00
россия
москва
елена блиновская
ева меркачева
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию, с учетом того, что она совершила экономическое преступление, пять лет колонии - это очень суровый приговор, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. "У нее есть все шансы (попасть под амнистию - ред.). Скорее всего, условием амнистии может быть то, что у женщины есть дети, что женщина привлекается впервые и (она совершила – ред.) ненасильственное преступление. Даже если будет одно из этих трех условий выдвинуто в амнистии, то она попадает (под нее – ред.)", - сказала Меркачева в разговоре с агентством. Член СПЧ отметила, что женщины обычно за убийство получают наказание в виде лишения свободы на 5-6 лет, а Блиновская совершила экономическое преступление. "Я считаю, что это очень суровый приговор с учетом ситуации, с учетом того, что преступление экономическое и у нее есть дети. Вполне можно было назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Не думаю, что кому-то станет лучше от того, что она отправится в колонию на пять лет", - добавила она.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html
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россия, москва, елена блиновская, ева меркачева, происшествия
Россия, Москва, Елена Блиновская, Ева Меркачева, Происшествия
В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию

Член СПЧ Меркачева: Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию, с учетом того, что она совершила экономическое преступление, пять лет колонии - это очень суровый приговор, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
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"У нее есть все шансы (попасть под амнистию - ред.). Скорее всего, условием амнистии может быть то, что у женщины есть дети, что женщина привлекается впервые и (она совершила – ред.) ненасильственное преступление. Даже если будет одно из этих трех условий выдвинуто в амнистии, то она попадает (под нее – ред.)", - сказала Меркачева в разговоре с агентством.
Член СПЧ отметила, что женщины обычно за убийство получают наказание в виде лишения свободы на 5-6 лет, а Блиновская совершила экономическое преступление.
"Я считаю, что это очень суровый приговор с учетом ситуации, с учетом того, что преступление экономическое и у нее есть дети. Вполне можно было назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Не думаю, что кому-то станет лучше от того, что она отправится в колонию на пять лет", - добавила она.
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