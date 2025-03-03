https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002774783.html
Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом
Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом - РИА Новости, 03.03.2025
Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом
"Королева марафонов" Елена Блиновская, находясь в СИЗО и под домашним арестом, фактически отбыла два года из назначенных пяти. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:17:00+03:00
2025-03-03T15:17:00+03:00
2025-03-03T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, находясь в СИЗО и под домашним арестом, фактически отбыла два года из назначенных пяти. Сегодня Савеловский суд столицы приговорил ее к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Суд также зачел проведенное время в СИЗО по схеме "день за полтора", а под домашним арестом - "два дня за один". Женщина находилась под домашним арестом с конца апреля 2023 года по январь 2024, а далее более года - в СИЗО. Таким образом, фактически она отбыла уже около двух лет из назначенных пяти. Защита на данном этапе отказалась комментировать, когда Блиновская может выйти на свободу.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
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происшествия, россия, елена блиновская, москва
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Москва
Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом
Блиновская, находясь в СИЗО и под домашним арестом, фактически отбыла два года