https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002767646.html

Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора

Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора - РИА Новости, 03.03.2025

Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:50:00+03:00

2025-03-03T14:50:00+03:00

2025-03-03T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова."Мы решим этот вопрос позже, после консультации с Еленой", - рассказала собеседница агентства.Сегодня Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

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происшествия, елена блиновская, москва, россия