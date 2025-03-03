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Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора - РИА Новости, 03.03.2025
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14:50 03.03.2025 (обновлено: 14:52 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002767646.html
Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора
Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора - РИА Новости, 03.03.2025
Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:50:00+03:00
2025-03-03T14:52:00+03:00
происшествия
елена блиновская
москва
россия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова."Мы решим этот вопрос позже, после консультации с Еленой", - рассказала собеседница агентства.Сегодня Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
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Елена Блиновская в зале суда
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происшествия, елена блиновская, москва, россия
Происшествия, Елена Блиновская, Москва, Россия
Появились подробности о планах защиты Блиновской по обжалованию приговора

Защита Блиновской решит вопрос об обжаловании приговора после консультации

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова.
"Мы решим этот вопрос позже, после консультации с Еленой", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
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ПроисшествияЕлена БлиновскаяМоскваРоссия
 
 
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