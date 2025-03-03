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Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей
Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей - РИА Новости, 03.03.2025
Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей
Савёловский суд Москвы взыскал с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 587 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:19:00+03:00
2025-03-03T14:19:00+03:00
2025-03-03T14:32:00+03:00
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савёловский суд Москвы взыскал с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 587 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск удовлетворить", - огласила решение судья Анна Козлова.Ранее гособвинение уточнило сумму иска до 587 миллионов 619 тысяч рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
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Елена Блиновская в зале суда
Елена Блиновская в зале суда
2025-03-03T14:19
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происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей
Суд по иску взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей