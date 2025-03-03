https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002757620.html

Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей

Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей - РИА Новости, 03.03.2025

Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей

Савёловский суд Москвы взыскал с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 587 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:19:00+03:00

2025-03-03T14:19:00+03:00

2025-03-03T14:32:00+03:00

происшествия

елена блиновская

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002761301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9562754c8f5a8131e1c9d151d6f7d06.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савёловский суд Москвы взыскал с "королевы марафонов" Елены Блиновской более 587 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск удовлетворить", - огласила решение судья Анна Козлова.Ранее гособвинение уточнило сумму иска до 587 миллионов 619 тысяч рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Блиновская в зале суда Елена Блиновская в зале суда 2025-03-03T14:19 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, москва