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Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025
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14:16 03.03.2025 (обновлено: 14:33 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002756065.html
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T14:33:00+03:00
москва
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности."Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима”, - заявила судья Анна Козлова.Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.Гособвинитель требовала для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html
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Елена Блиновская в зале суда
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москва, елена блиновская, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Происшествия
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил Блиновскую к пяти годам колонии

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.
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"Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима”, - заявила судья Анна Козлова.
Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.
Гособвинитель требовала для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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