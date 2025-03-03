https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002756065.html

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:16:00+03:00

2025-03-03T14:16:00+03:00

2025-03-03T14:33:00+03:00

москва

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности."Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима”, - заявила судья Анна Козлова.Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.Гособвинитель требовала для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html

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Елена Блиновская в зале суда Елена Блиновская в зале суда 2025-03-03T14:16 true PT0M22S

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москва, елена блиновская, происшествия