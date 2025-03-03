https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002734295.html
Елену Блиновскую доставили в суд, где ей огласят приговор
Елену Блиновскую доставили в суд, где ей огласят приговор - РИА Новости, 03.03.2025
Елену Блиновскую доставили в суд, где ей огласят приговор
В Савеловский суд Москвы доставили "королеву марафонов" Елену Блиновскую, сегодня ей будет оглашен приговор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:45:00+03:00
2025-03-03T12:45:00+03:00
2025-03-03T12:45:00+03:00
елена блиновская
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Савеловский суд Москвы доставили "королеву марафонов" Елену Блиновскую, сегодня ей будет оглашен приговор, передает корреспондент РИА Новости. Блиновскую привезли из СИЗО за 30 минут до назначенного времени начала оглашения приговора. Ранее гособвинитель потребовала для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999883338.html
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елена блиновская, общество
Елена Блиновская, Общество
Елену Блиновскую доставили в суд, где ей огласят приговор
Елену Блиновскую доставили в Савеловский суд, где ей сегодня огласят приговор
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Савеловский суд Москвы доставили "королеву марафонов" Елену Блиновскую, сегодня ей будет оглашен приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Блиновскую привезли из СИЗО за 30 минут до назначенного времени начала оглашения приговора.
Ранее гособвинитель потребовала для Блиновской
6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.