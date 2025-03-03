https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002677051.html

Суд запросил данные о родственниках Блиновской и их активах

Суд запросил данные о родственниках Блиновской и их активах - РИА Новости, 03.03.2025

Суд запросил данные о родственниках Блиновской и их активах

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской запросил у регистрирующих органов информацию о ее близких родственниках – родителях, детях... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:57:00+03:00

2025-03-03T09:57:00+03:00

2025-03-03T09:57:00+03:00

происшествия

москва

костромская область

истринский район

елена блиновская

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской запросил у регистрирующих органов информацию о ее близких родственниках – родителях, детях и других – и имеющемся у них имуществе, следует из опубликованных материалов суда. Суд удовлетворил ходатайства об истребовании доказательств, поданные финансовым управляющим Марией Ознобихиной. В частности, суд обязал МВД представить сведения о месте проживания четырех детей Блиновской, которым от 4 до 15 лет, ФНС – о наличии у них банковских счетов, доходов, о возможном участии в юрлицах, Роскадастр – о недвижимом имуществе. Аналогичные сведения суд запросил в отношении родителей Блиновской и ее мужа Алексея, ее брата, сестры мужа и мужа сестры мужа. Как пояснил суд, "имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом… подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина". "Для проведения полноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок, причин банкротства управляющий должен, помимо прочего, располагать информацией как о родственных связях должника, так и о имуществе и сделках лиц, заинтересованных по отношению к должнику, которые могут быть оспорены в деле о банкротстве в целях пополнения конкурсной массы. Эта информация требуется управляющему для осуществления возложенных на него обязанностей", - говорится в судебных актах. Ранее в деле о банкротстве Блиновской суд арестовал имущество, принадлежащее ее мужу, - 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, а также деньги на счетах в пределах более 1,4 миллиарда рублей за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей, а также движимое имущество и доли в юрлицах. Ранее суд арестовал активы, записанные на саму Блиновскую, - земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus. Суд в ноябре признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Савеловский суд Москвы, как ожидается, в понедельник огласит приговор Блиновской.

https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

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происшествия, москва, костромская область, истринский район, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)