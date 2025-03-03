https://ria.ru/20250303/blinovskaja-2002767095.html
Блиновская после приговора останется в СИЗО до решения апелляции
Блиновская после приговора останется в СИЗО до решения апелляции - РИА Новости, 03.03.2025
Блиновская после приговора останется в СИЗО до решения апелляции
Блогер Елена Блиновская будет находиться в СИЗО до вступления её приговора в законную силу, обжалование решения может занять несколько месяцев. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:48:00+03:00
2025-03-03T14:48:00+03:00
2025-03-03T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская будет находиться в СИЗО до вступления её приговора в законную силу, обжалование решения может занять несколько месяцев. Сегодня Савеловский суд Москвы приговорил её к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Как ожидается, после заседания блогер вернётся в СИЗО, где будет ожидать апелляцию по делу. Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности, и приговорил к 5 годам колонии. Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250303/sud-2002762892.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
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Елена Блиновская в зале суда
Елена Блиновская в зале суда
2025-03-03T14:48
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происшествия, москва, елена блиновская
Происшествия, Москва, Елена Блиновская
Блиновская после приговора останется в СИЗО до решения апелляции
Обжалование решения по делу Блиновской может занять несколько месяцев
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская будет находиться в СИЗО до вступления её приговора в законную силу, обжалование решения может занять несколько месяцев.
Сегодня Савеловский суд Москвы
приговорил её к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.
Как ожидается, после заседания блогер вернётся в СИЗО, где будет ожидать апелляцию по делу.
Суд признал Блиновскую
виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности, и приговорил к 5 годам колонии. Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.