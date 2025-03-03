В Благовещенске сожгли чучело с флагами Евросоюза, НАТО и ЛГБТ*
В Благовещенске на Масленицу сожгли чучело с флагами Евросоюза, НАТО и ЛГБТ
© Фото : соцсетиВ Благовещенске сожгли чучело с флагами Евросоюза и НАТО
© Фото : соцсети
В Благовещенске сожгли чучело с флагами Евросоюза и НАТО
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Клуб конного туризма "Контур" в Благовещенске отпраздновал Масленицу сожжением чучела, наряженного во флаги Евросоюза, НАТО и ЛГБТ*, сообщил РИА Новости руководитель Алексей Ланец.
По его словам, на празднике было около 200-250 человек. На свежем воздухе участников угощали блинами с икрой, проводили различные конкурсы, водили хороводы. А в заключение организовали традиционное сожжение наряженного чучела. Как рассказал Алексей, флаги для него было найти легко.
"Флаг ЛГБТ* заказать очень легко, он прям в свободной продаже, только в него дополнительную полоску добавили для того, чтобы запрещенного продукта не было в нашей федерации. Я удивлен, что флаг Евросоюза было легко купить в обычной продаже. То есть спокойно заказали через OZON, он пришел. Флага НАТО нет, сам рисовал. Вот и все. Сделал, всем понравилось", - рассказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что на празднике не было ни одного человека, кто бы возмутился. "До того, как сжёг, взрослые мужчины подходили, фотографировались рядом с этим чучелом", - добавил Алексей.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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