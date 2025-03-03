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Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 03.03.2025
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08:20 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/biznesmeny-2002657809.html
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 03.03.2025
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 7,764 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:20:00+03:00
2025-03-03T08:20:00+03:00
экономика
россия
алишер усманов
владимир потанин
вагит алекперов
металлоинвест
мегафон
норильский никель
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 7,764 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), поднявшийся на седьмую строчку рейтинга с восьмой и чье состояние увеличилось на 3,1 миллиарда долларов - до 16,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 3 марта составляет 292,56 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, при этом его состояние с начала года увеличилось на 1,77 миллиарда долларов, до 29,6 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,31 миллиарда долларов, до 26,6 миллиарда. На третье место с четвертого поднялся бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,03 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда. А на четвертую с третьей строчки перешел основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 1,31 миллиарда, достигнув 21,9 миллиарда. Пятое место удерживает за собой совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 430 миллионов долларов и сейчас оценивается в 21,9 миллиарда. Шестое место по-прежнему занимает бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние поднялось на 463 миллиона долларов и составило 20,7 миллиарда. Михаил Прохоров (группа "Онэксим") занял восьмую строку, его состояние увеличилось на 468 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда. Девятое место удерживает совладелец основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 2,26 миллиарда долларов, до 12,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 261 миллион долларов, до 11,2 миллиарда).
https://ria.ru/20250208/deti-1998000355.html
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, вагит алекперов, металлоинвест, мегафон, норильский никель
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Металлоинвест, Мегафон, Норильский никель
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Российские миллиардеры за два месяца заработали восемь миллиардов долларов

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 7,764 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), поднявшийся на седьмую строчку рейтинга с восьмой и чье состояние увеличилось на 3,1 миллиарда долларов - до 16,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 3 марта составляет 292,56 миллиарда долларов.
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Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, при этом его состояние с начала года увеличилось на 1,77 миллиарда долларов, до 29,6 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,31 миллиарда долларов, до 26,6 миллиарда. На третье место с четвертого поднялся бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,03 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда.
А на четвертую с третьей строчки перешел основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал снизился на 1,31 миллиарда, достигнув 21,9 миллиарда. Пятое место удерживает за собой совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 430 миллионов долларов и сейчас оценивается в 21,9 миллиарда.
Шестое место по-прежнему занимает бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние поднялось на 463 миллиона долларов и составило 20,7 миллиарда. Михаил Прохоров (группа "Онэксим") занял восьмую строку, его состояние увеличилось на 468 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда.
Девятое место удерживает совладелец основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 2,26 миллиарда долларов, до 12,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 261 миллион долларов, до 11,2 миллиарда).
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 11:33
 
ЭкономикаРоссияАлишер УсмановВладимир ПотанинВагит АлекперовМеталлоинвестМегафонНорильский никель
 
 
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