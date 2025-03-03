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Около 42 тысяч литров нефтепродуктов разлилось недалеко от порта Гамбурга
Около 42 тысяч литров нефтепродуктов разлилось недалеко от порта Гамбурга - РИА Новости, 03.03.2025
Около 42 тысяч литров нефтепродуктов разлилось недалеко от порта Гамбурга
По меньшей мере 42 тысячи литров нефтепродуктов разлилось в канале Катвюкхафен, недалеко от гамбургского контейнерного порта, сообщил таблоид BIld со ссылкой на РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:14:00+03:00
2025-03-03T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. По меньшей мере 42 тысячи литров нефтепродуктов разлилось в канале Катвюкхафен, недалеко от гамбургского контейнерного порта, сообщил таблоид BIld со ссылкой на пожарных. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу на Эльбе, с позднего вечера воскресенья на месте работают пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды. Разлив произошел из резервуара, который стоял на территории фирмы, специализирующейся на сборе, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины попадания нефтепродуктов в реку пока неизвестны. Загрязнено более 90 000 кубометров воды. Аварийные службы пытаются предотвратить попадание загрязненной воды в основной поток Эльбы с помощью плавучих нефтяных заграждений. Для наблюдения за ситуацией в операции также задействован полицейский вертолет.
https://ria.ru/20250228/anapa-2002253252.html
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в мире, гамбург (город)
Около 42 тысяч литров нефтепродуктов разлилось недалеко от порта Гамбурга
Bild: около 42 тысяч литров нефтепродуктов разлилось недалеко от порта Гамбурга
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. По меньшей мере 42 тысячи литров нефтепродуктов разлилось в канале Катвюкхафен, недалеко от гамбургского контейнерного порта, сообщил таблоид BIld со ссылкой на пожарных.
Чтобы предотвратить экологическую катастрофу на Эльбе, с позднего вечера воскресенья на месте работают пожарные, речная полиция и представители местных органов по охране окружающей среды.
Разлив произошел из резервуара, который стоял на территории фирмы, специализирующейся на сборе, транспортировке и хранении жидких остатков перегонки нефти. Причины попадания нефтепродуктов в реку пока неизвестны.
Загрязнено более 90 000 кубометров воды. Аварийные службы пытаются предотвратить попадание загрязненной воды в основной поток Эльбы с помощью плавучих нефтяных заграждений. Для наблюдения за ситуацией в операции также задействован полицейский вертолет.