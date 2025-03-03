https://ria.ru/20250303/bilayn-2002764336.html

В "Билайне" сообщили, что устранили последствия DDoS-атаки

В "Билайне" сообщили, что устранили последствия DDoS-атаки - РИА Новости, 03.03.2025

В "Билайне" сообщили, что устранили последствия DDoS-атаки

Специалисты "Билайна" устранили последствия DDoS-атаки, которая нарушила работу оператора в Москве и Московской области: все сервисы работают штатно, рассказал... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:37:00+03:00

2025-03-03T14:37:00+03:00

2025-03-03T14:48:00+03:00

билайн

москва

технологии

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты "Билайна" устранили последствия DDoS-атаки, которая нарушила работу оператора в Москве и Московской области: все сервисы работают штатно, рассказал РИА Новости оператор.Ранее в понедельник Роскомнадзор заявил агентству, что зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Билайна" в Москве и Московской области, оператор работает над их устранением. В свою очередь в "Билайне" сообщили, что ряд систем оператора подвергся DDoS-атаке."В настоящее время специалисты "Билайна" устранили последствия DDoS-атаки. Все сервисы оператора работают штатно", - сообщили в "Билайне".Согласно данным сервиса по отслеживаю сбоев Downdetector, более половины жалоб были связаны с работой мобильного приложения. Также пользователи сообщали о сбое сайта и оповещений.

https://ria.ru/20250225/bilayn-2001478067.html

москва

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билайн, москва, технологии, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия