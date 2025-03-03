https://ria.ru/20250303/bilayn-2002745251.html
В работе "Билайна" произошел сбой
В работе "Билайна" произошел сбой - РИА Новости, 03.03.2025
В работе "Билайна" произошел сбой
Специалисты Роскомнадзора видят всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Билайна" в Москве и Московской области, оператор работает над их устранением,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:21:00+03:00
2025-03-03T13:21:00+03:00
2025-03-03T13:48:00+03:00
москва
билайн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора видят всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Билайна" в Москве и Московской области, оператор работает над их устранением, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "ВымпелКом" в г. Москва и Московская область. Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы", - сообщили в ведомстве.В свою очередь в "Билайне" сообщили РИА Новости, что ранее в понедельник ряд систем оператора подвергся DDoS-атаке. "Наши специалисты обнаружили проблему и приняли все необходимые меры для поддержания стабильной работы сервисов", - добавили там.Согласно данным детектора по отслеживаю сбоев Downdetector, более половины жалоб связаны с работой мобильного приложения. Также пользователи сообщают о сбое сайта и оповещений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, билайн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московская область (подмосковье), происшествия
Москва, Билайн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В работе "Билайна" произошел сбой
В работе "Билайна" в Москве и Подмосковье произошел сбой