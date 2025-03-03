https://ria.ru/20250303/bilayn-2002250155.html
Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области
Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области - РИА Новости, 03.03.2025
Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области
Команда билайна по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с ООО "МедТех ИИ" внедрила информационную систему "Единый Кардиолог" в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:10:00+03:00
2025-03-03T19:10:00+03:00
2025-03-03T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.Команда билайна по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с ООО "МедТех ИИ" внедрила информационную систему "Единый Кардиолог" в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области, сообщает пресс-служба оператора.Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результатами кардиологических исследований, который объединяет в единую сеть медицинские организации, скорую медицинскую помощь и фельдшерско-акушерские пункты.На сегодняшний день в России проводится в среднем 100 миллионов кардиологических исследований за год. При этом создается существенная нагрузка на врачей, вызванная объемом работы с бумажной документацией. Упростить коммуникацию между врачами разных специализаций и ускорить процесс анализа результатов кардиологических исследований, в том числе ЭКГ, помогает специализированное программное обеспечение (ПО) — "Единый Кардиолог". К системе могут быть подключены большинство ЭКГ-аппаратов российского производства. Сразу после проведения исследования результаты отправляются через телемедицинскую систему врачу функциональной диагностики для их расшифровки. Далее заключение поступает в личный кабинет пациента в медицинской информационной системе (МИС), а также сохраняется в единый архив цифровых исследований.Врачам доступен личный кабинет, в котором есть возможность просматривать и анализировать данные об ЭКГ, а также составлять структурированные электронные медицинские документы и экспортировать их в реестр электронных медицинских документов. Благодаря четко выстроенной и удобной маршрутизации данных об исследованиях увеличивается скорость обработки результатов ЭКГ. Ранее процесс расшифровки в некоторых лечебно-профилактических учреждениях мог занимать более 10 дней. Сейчас на получение готового результата ЭКГ может понадобиться от четырех минут.Кардиологические исследования собираются в едином архиве региона. Доступ к нему имеет лечащий врач в регионе через МИС. Это открывает широкие возможности для сбора статистических данных о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.Программным обеспечением предусмотрена возможность интеграции с основными медицинскими информационными системами.По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в результате реализации удалось доказать, что главным преимуществом систем является автономия."Система "Единый кардиолог" способна размещать результаты кардиологических исследований в электронной карте пациента, что позволяет сопоставлять полученные данные с данными прошлых периодов, оценивать динамику изменения показателей здоровья, выявлять появление опасных тенденций и факторов риска", – сообщил Курдюмов, его слова приводятся на сайте регионального правительства."Цифровизация обработки результатов ЭКГ позволяет сократить расходы бумажных материалов, которые до сих пор используются во многих медицинских учреждениях. Оптимизируя рутинные задачи врачей и упрощая работу с документами, система помогает сфокусироваться медикам на том, что действительно важно — на сохранении здоровья людей", - рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, генеральный директор ООО "МедТех ИИ" Константин Романов.Как рассказал директор по работе с государственными заказчиками "ВымпелКом" Александр Шведов, на протяжении последних пяти лет билайн активно поддерживает цифровизацию здравоохранения в России."Помимо традиционных телеком-сервисов нашими заказчиками востребованы решения для широкого перечня направлений – от мониторинга качества обслуживания до кардиологии. Такой подход позволяет стандартизировать и ускорить многие внутренние процессы медицинских учреждений страны", - сказал Романов.Сейчас к системе "Единый Кардиолог" подключено 59 лечебно-профилактических учреждения Кировской области. В перспективе планируется подключить бригады скорой помощи и более 300 ЭКГ-аппаратов в государственных медицинских учреждениях региона.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRGyydmUyV
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, россия, билайн
ВымпелКом, Россия, Билайн
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.Команда билайна по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с ООО "МедТех ИИ" внедрила информационную систему "Единый Кардиолог" в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области, сообщает пресс-служба оператора.
Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результатами кардиологических исследований, который объединяет в единую сеть медицинские организации, скорую медицинскую помощь и фельдшерско-акушерские пункты.
На сегодняшний день в России проводится в среднем 100 миллионов кардиологических исследований за год. При этом создается существенная нагрузка на врачей, вызванная объемом работы с бумажной документацией. Упростить коммуникацию между врачами разных специализаций и ускорить процесс анализа результатов кардиологических исследований, в том числе ЭКГ, помогает специализированное программное обеспечение (ПО) — "Единый Кардиолог". К системе могут быть подключены большинство ЭКГ-аппаратов российского производства. Сразу после проведения исследования результаты отправляются через телемедицинскую систему врачу функциональной диагностики для их расшифровки. Далее заключение поступает в личный кабинет пациента в медицинской информационной системе (МИС), а также сохраняется в единый архив цифровых исследований.
Врачам доступен личный кабинет, в котором есть возможность просматривать и анализировать данные об ЭКГ, а также составлять структурированные электронные медицинские документы и экспортировать их в реестр электронных медицинских документов.
Благодаря четко выстроенной и удобной маршрутизации данных об исследованиях увеличивается скорость обработки результатов ЭКГ. Ранее процесс расшифровки в некоторых лечебно-профилактических учреждениях мог занимать более 10 дней. Сейчас на получение готового результата ЭКГ может понадобиться от четырех минут.
Кардиологические исследования собираются в едином архиве региона. Доступ к нему имеет лечащий врач в регионе через МИС. Это открывает широкие возможности для сбора статистических данных о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.
Программным обеспечением предусмотрена возможность интеграции с основными медицинскими информационными системами.
По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в результате реализации удалось доказать, что главным преимуществом систем является автономия.
"Система "Единый кардиолог" способна размещать результаты кардиологических исследований в электронной карте пациента, что позволяет сопоставлять полученные данные с данными прошлых периодов, оценивать динамику изменения показателей здоровья, выявлять появление опасных тенденций и факторов риска", – сообщил Курдюмов, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
"Цифровизация обработки результатов ЭКГ позволяет сократить расходы бумажных материалов, которые до сих пор используются во многих медицинских учреждениях. Оптимизируя рутинные задачи врачей и упрощая работу с документами, система помогает сфокусироваться медикам на том, что действительно важно — на сохранении здоровья людей", - рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, генеральный директор ООО "МедТех ИИ" Константин Романов.
Как рассказал директор по работе с государственными заказчиками "ВымпелКом
" Александр Шведов, на протяжении последних пяти лет билайн активно поддерживает цифровизацию здравоохранения в России.
"Помимо традиционных телеком-сервисов нашими заказчиками востребованы решения для широкого перечня направлений – от мониторинга качества обслуживания до кардиологии. Такой подход позволяет стандартизировать и ускорить многие внутренние процессы медицинских учреждений страны", - сказал Романов.
Сейчас к системе "Единый Кардиолог" подключено 59 лечебно-профилактических учреждения Кировской области. В перспективе планируется подключить бригады скорой помощи и более 300 ЭКГ-аппаратов в государственных медицинских учреждениях региона.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRGyydmUyV