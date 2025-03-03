https://ria.ru/20250303/bilayn-2002250155.html

Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области

Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области - РИА Новости, 03.03.2025

Билайн Big Data & AI внедрил "Единого Кардиолога" в Кировской области

Команда билайна по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с ООО "МедТех ИИ" внедрила информационную систему "Единый Кардиолог" в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:10:00+03:00

2025-03-03T19:10:00+03:00

2025-03-03T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.Команда билайна по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) совместно с ООО "МедТех ИИ" внедрила информационную систему "Единый Кардиолог" в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области, сообщает пресс-служба оператора.Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результатами кардиологических исследований, который объединяет в единую сеть медицинские организации, скорую медицинскую помощь и фельдшерско-акушерские пункты.На сегодняшний день в России проводится в среднем 100 миллионов кардиологических исследований за год. При этом создается существенная нагрузка на врачей, вызванная объемом работы с бумажной документацией. Упростить коммуникацию между врачами разных специализаций и ускорить процесс анализа результатов кардиологических исследований, в том числе ЭКГ, помогает специализированное программное обеспечение (ПО) — "Единый Кардиолог". К системе могут быть подключены большинство ЭКГ-аппаратов российского производства. Сразу после проведения исследования результаты отправляются через телемедицинскую систему врачу функциональной диагностики для их расшифровки. Далее заключение поступает в личный кабинет пациента в медицинской информационной системе (МИС), а также сохраняется в единый архив цифровых исследований.Врачам доступен личный кабинет, в котором есть возможность просматривать и анализировать данные об ЭКГ, а также составлять структурированные электронные медицинские документы и экспортировать их в реестр электронных медицинских документов. Благодаря четко выстроенной и удобной маршрутизации данных об исследованиях увеличивается скорость обработки результатов ЭКГ. Ранее процесс расшифровки в некоторых лечебно-профилактических учреждениях мог занимать более 10 дней. Сейчас на получение готового результата ЭКГ может понадобиться от четырех минут.Кардиологические исследования собираются в едином архиве региона. Доступ к нему имеет лечащий врач в регионе через МИС. Это открывает широкие возможности для сбора статистических данных о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.Программным обеспечением предусмотрена возможность интеграции с основными медицинскими информационными системами.По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в результате реализации удалось доказать, что главным преимуществом систем является автономия."Система "Единый кардиолог" способна размещать результаты кардиологических исследований в электронной карте пациента, что позволяет сопоставлять полученные данные с данными прошлых периодов, оценивать динамику изменения показателей здоровья, выявлять появление опасных тенденций и факторов риска", – сообщил Курдюмов, его слова приводятся на сайте регионального правительства."Цифровизация обработки результатов ЭКГ позволяет сократить расходы бумажных материалов, которые до сих пор используются во многих медицинских учреждениях. Оптимизируя рутинные задачи врачей и упрощая работу с документами, система помогает сфокусироваться медикам на том, что действительно важно — на сохранении здоровья людей", - рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, генеральный директор ООО "МедТех ИИ" Константин Романов.Как рассказал директор по работе с государственными заказчиками "ВымпелКом" Александр Шведов, на протяжении последних пяти лет билайн активно поддерживает цифровизацию здравоохранения в России."Помимо традиционных телеком-сервисов нашими заказчиками востребованы решения для широкого перечня направлений – от мониторинга качества обслуживания до кардиологии. Такой подход позволяет стандартизировать и ускорить многие внутренние процессы медицинских учреждений страны", - сказал Романов.Сейчас к системе "Единый Кардиолог" подключено 59 лечебно-профилактических учреждения Кировской области. В перспективе планируется подключить бригады скорой помощи и более 300 ЭКГ-аппаратов в государственных медицинских учреждениях региона.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRGyydmUyV

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вымпелком, россия, билайн