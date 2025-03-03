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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 03.03.2025
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09:39 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/bespilotnik-2002669744.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 03.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:39:00+03:00
2025-03-03T09:39:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 8.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО утром уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 8.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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1 марта, 12:57
 
БезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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