https://ria.ru/20250303/bagreeva-2002327093.html

Багреева: в Москве оборот сферы услуг вырос на 4,7 процента за 2024 год

Багреева: в Москве оборот сферы услуг вырос на 4,7 процента за 2024 год - РИА Новости, 03.03.2025

Багреева: в Москве оборот сферы услуг вырос на 4,7 процента за 2024 год

По итогам прошлого года в столице объем платных услуг населению превысил 4 триллиона рублей, что больше на 4,7% показателей 2023 года в сопоставимых ценах,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:05:00+03:00

2025-03-03T09:05:00+03:00

2025-03-03T09:05:00+03:00

москва

мария багреева

сфера услуг

каршеринг

онлайн-торговля

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года в столице объем платных услуг населению превысил 4 триллиона рублей, что больше на 4,7% показателей 2023 года в сопоставимых ценах, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Сфера услуг в Москве продолжает активно развиваться. В 2024 году объем платных услуг населению достиг 4 триллионов рублей, превысив на 4,7% показатель 2023 года. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, бытовые, транспортные услуги", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.Отмечается, что в сфере транспорта выручка по итогам прошлого года достигла 1,4 триллиона рублей, увеличившись на 3,6%. На эту сферу приходится более трети в общем обороте услуг в Москве. Такому росту способствовало продолжающееся восстановление авиа- и железнодорожных перевозок за счет развития внутреннего туризма, а также расширение московской транспортной системы. В городе в 2024 году было открыто 8 новых станций метрополитена, расположенных на Сокольнической и Троицкой ветках.Кроме того, за прошлый год оборот электронных сервисов (онлайн-кинотеатры, подписки, музыкальные сайты) вырос до 350,5 миллиарда рублей, увеличившись на 25% в сравнении с показателями 2023 года. Такие показатели обуславливаются растущим спросом на онлайн-контент.Оборот сферы бытовых услуг в Москве по итогам 2024 года вырос до 257,2 миллиарда рублей, что составляет порядка 9%. Около четверти от этой суммы обеспечил каршеринг, выручка которого увеличилась на 20% – до 61,2 миллиарда рублей. Москвичи чаще предпочитают пользоваться каршерингом из-за экономии на парковке и отсутствия необходимости в обслуживании машины. Также арендный транспорт имеет популярность и у туристов мегаполиса. Растет и востребованность услуг по строительству и ремонту. Застройщики стали чаще предлагать для покупки жилье без отделки. Это стимулировало рост спроса на данный вид услуг. В прошлом году оборот этой сферы достиг 21,4 миллиарда рублей, превысив на 19% цифры 2023 года.Ранее Багреева сообщила, что в прошлом году в столице объем онлайн-продаж составил 1,5 триллиона рублей. Данный показатель на 27% в сопоставимых ценах оказался выше уровня 2023 года.

https://ria.ru/20250228/bagreeva-2002012352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, сфера услуг, каршеринг, онлайн-торговля