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В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе - РИА Новости, 03.03.2025
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18:51 03.03.2025 (обновлено: 18:54 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/avstriya-2002831478.html
В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе
В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе - РИА Новости, 03.03.2025
В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе
Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала города из-за поступившей угрозы, сообщила полиция в соцсети Х. РИА Новости, 03.03.2025
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала города из-за поступившей угрозы, сообщила полиция в соцсети Х. "В настоящее время на главном вокзале Вены проводится крупная полицейская операция. В связи с поступившей угрозой проводится эвакуация", - говорится в публикации. Отмечается, что на месте работает большое количество правоохранителей, ситуация уточняется. Полиция призвала пока избегать района вокзала, если в этом нет необходимости.
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в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе

Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала из-за поступившей угрозы

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала города из-за поступившей угрозы, сообщила полиция в соцсети Х.
"В настоящее время на главном вокзале Вены проводится крупная полицейская операция. В связи с поступившей угрозой проводится эвакуация", - говорится в публикации.
Отмечается, что на месте работает большое количество правоохранителей, ситуация уточняется. Полиция призвала пока избегать района вокзала, если в этом нет необходимости.
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