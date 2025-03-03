https://ria.ru/20250303/avstriya-2002831478.html

В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе

В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе - РИА Новости, 03.03.2025

В Вене эвакуировали главный вокзал из-за сообщения об угрозе

Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала города из-за поступившей угрозы, сообщила полиция в соцсети Х. РИА Новости, 03.03.2025

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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Полиция Вены эвакуировала людей с главного вокзала города из-за поступившей угрозы, сообщила полиция в соцсети Х. "В настоящее время на главном вокзале Вены проводится крупная полицейская операция. В связи с поступившей угрозой проводится эвакуация", - говорится в публикации. Отмечается, что на месте работает большое количество правоохранителей, ситуация уточняется. Полиция призвала пока избегать района вокзала, если в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html

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