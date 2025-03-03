https://ria.ru/20250303/armenija-2002720379.html

USAID успело перевести Армении 110 миллионов долларов

USAID успело перевести Армении 110 миллионов долларов - РИА Новости, 03.03.2025

USAID успело перевести Армении 110 миллионов долларов

Армения в 2024 году получила 110 миллионов долларов из общего пакета грантового соглашения с USAID на сумму 250 миллионов долларов, сообщили в армянском МИД. РИА Новости, 03.03.2025

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ЕРЕВАН, 3 мар - РИА Новости. Армения в 2024 году получила 110 миллионов долларов из общего пакета грантового соглашения с USAID на сумму 250 миллионов долларов, сообщили в армянском МИД. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил Конгресс о пересмотре политики по линии иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". До этого западные СМИ сообщали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. "По состоянию на 2024 год, из 250 миллионов долларов было выделено 110 миллионов долларов. Из них 49 миллионов долларов было направлено на содействие демократическому переходу"", – сообщили в МИД в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения А рамках этой инициативы были реализованы пять программ: по обеспечению верховенства закона и защите прав человека, на которую были выделены - 6,6 миллиона долларов, эффективному управление - около 18,9 миллиона долларов, обеспечению политической конкуренции 8 миллионов долларов, формированию взаимного согласия - около 8 миллионов долларов), поддержке гражданского общества и СМИ - 13,6 миллиона долларов, оказанию гуманитарной помощи - 1 миллион долларов. Помимо этого, около 60 миллионов долларов было распределено в рамках "усиления экономической безопасности". Так, на повышение производительности частного сектора было выделено около 29,8 миллиона долларов, развитие рабочей силы – около 3,2 миллиона долларов, предоставление услуг в сфере энергетики – около 25,8 миллиона долларов. В сентябре 2024 года вице-премьер Армении Мгер Григорян и глава миссии USAID в Армении Джон Аллело подписали документ по внесению изменения в грантовое соглашение, направленное на развитие сотрудничества между Арменией и США. В результате предусмотренная Армении сумма выросла более чем в два раза, со 120 миллионов долларов до 250 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250301/rpts-2002456545.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша