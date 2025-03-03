https://ria.ru/20250303/arkhitektor-2002736017.html
Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении
Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении - РИА Новости, 03.03.2025
Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении
Выбор проекта нового цирка в Москве должен сопровождаться публичным обсуждением на экспертных и общественных площадках, считает архитектор, член экспертного... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:50:00+03:00
2025-03-03T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Выбор проекта нового цирка в Москве должен сопровождаться публичным обсуждением на экспертных и общественных площадках, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, новое здание для Большого Московского цирка решено построить в Мнёвниковской пойме на северо-западе города. Он также предложил москвичам выбрать на платформе "Активный гражданин" одну концепций будущего цирка из числа финалистов архитектурного конкурса, проведенного в прошлом году Москомархитектурой. Первоначально строить новый цирк планировалось на месте старого на проспекте Вернадского.Как прокомментировала Муринец, любая интеграция нового объекта в исторический контекст – это всегда дискуссия представителей разных сообществ, в том числе городских властей и экспертного сообщества. По ее мнению, для крупных и значимых объектов целесообразно рассматривать участки, не ограниченные особыми условиями использования, а также эстетическими визуально-ландшафтными ограничениями, как правило связанными с историческим контекстом застройки."Такая ситуация обязывает учитывать мнения граждан, в особенности касательно острых вопросов масштабных строек. В вопросе строительства нового цирка в Москве следует рассмотреть возможность многоэтапного вовлечения граждан в процесс выбора площадки для застройки и дальнейших объемно-пространственных решений. Процесс выбора (голосования) следует сопровождать публичными дискуссиями на экспертных и общественных площадках, целью которых должно стать раскрытие преимуществ и недостатков той или иной площадки или же архитектурно-градостроительного решения", – сказала Муринец.По словам экономиста, члена Московского регионального отделения "Деловой России" Алексея Хижняка, задумка превратить цирк в многофункциональную площадку формата "лайфстайл", где люди смогут проводить весь день, было удачной идеей."Если это будет место для семейного отдыха, где не только купил билет посидел два часа на шоу, вышел и уехал домой, а можно провести весь день, это будет плюсом не только для района, а для города в целом", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250303/tsirk-2002735771.html
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москва, россия, мневниковская пойма, сергей собянин, архитектура
Москва, Россия, Мневниковская пойма, Сергей Собянин, Архитектура
Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении
Архитектор Муринец: проекту нового цирка в Москве нужно публичное обсуждение
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Выбор проекта нового цирка в Москве должен сопровождаться публичным обсуждением на экспертных и общественных площадках, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, новое здание для Большого Московского цирка решено построить в Мнёвниковской пойме на северо-западе города. Он также предложил москвичам выбрать на платформе "Активный гражданин" одну концепций будущего цирка из числа финалистов архитектурного конкурса, проведенного в прошлом году Москомархитектурой. Первоначально строить новый цирк планировалось на месте старого на проспекте Вернадского.
Как прокомментировала Муринец, любая интеграция нового объекта в исторический контекст – это всегда дискуссия представителей разных сообществ, в том числе городских властей и экспертного сообщества. По ее мнению, для крупных и значимых объектов целесообразно рассматривать участки, не ограниченные особыми условиями использования, а также эстетическими визуально-ландшафтными ограничениями, как правило связанными с историческим контекстом застройки.
"Такая ситуация обязывает учитывать мнения граждан, в особенности касательно острых вопросов масштабных строек. В вопросе строительства нового цирка в Москве следует рассмотреть возможность многоэтапного вовлечения граждан в процесс выбора площадки для застройки и дальнейших объемно-пространственных решений. Процесс выбора (голосования) следует сопровождать публичными дискуссиями на экспертных и общественных площадках, целью которых должно стать раскрытие преимуществ и недостатков той или иной площадки или же архитектурно-градостроительного решения", – сказала Муринец.
По словам экономиста, члена Московского регионального отделения "Деловой России" Алексея Хижняка, задумка превратить цирк в многофункциональную площадку формата "лайфстайл", где люди смогут проводить весь день, было удачной идеей.
"Если это будет место для семейного отдыха, где не только купил билет посидел два часа на шоу, вышел и уехал домой, а можно провести весь день, это будет плюсом не только для района, а для города в целом", – подчеркнул он.