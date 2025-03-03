https://ria.ru/20250303/arkhitektor-2002736017.html

Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении

Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении - РИА Новости, 03.03.2025

Архитектор: проект нового цирка в Москве нуждается в публичном обсуждении

Выбор проекта нового цирка в Москве должен сопровождаться публичным обсуждением на экспертных и общественных площадках, считает архитектор, член экспертного... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Выбор проекта нового цирка в Москве должен сопровождаться публичным обсуждением на экспертных и общественных площадках, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, новое здание для Большого Московского цирка решено построить в Мнёвниковской пойме на северо-западе города. Он также предложил москвичам выбрать на платформе "Активный гражданин" одну концепций будущего цирка из числа финалистов архитектурного конкурса, проведенного в прошлом году Москомархитектурой. Первоначально строить новый цирк планировалось на месте старого на проспекте Вернадского.Как прокомментировала Муринец, любая интеграция нового объекта в исторический контекст – это всегда дискуссия представителей разных сообществ, в том числе городских властей и экспертного сообщества. По ее мнению, для крупных и значимых объектов целесообразно рассматривать участки, не ограниченные особыми условиями использования, а также эстетическими визуально-ландшафтными ограничениями, как правило связанными с историческим контекстом застройки."Такая ситуация обязывает учитывать мнения граждан, в особенности касательно острых вопросов масштабных строек. В вопросе строительства нового цирка в Москве следует рассмотреть возможность многоэтапного вовлечения граждан в процесс выбора площадки для застройки и дальнейших объемно-пространственных решений. Процесс выбора (голосования) следует сопровождать публичными дискуссиями на экспертных и общественных площадках, целью которых должно стать раскрытие преимуществ и недостатков той или иной площадки или же архитектурно-градостроительного решения", – сказала Муринец.По словам экономиста, члена Московского регионального отделения "Деловой России" Алексея Хижняка, задумка превратить цирк в многофункциональную площадку формата "лайфстайл", где люди смогут проводить весь день, было удачной идеей."Если это будет место для семейного отдыха, где не только купил билет посидел два часа на шоу, вышел и уехал домой, а можно провести весь день, это будет плюсом не только для района, а для города в целом", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250303/tsirk-2002735771.html

https://ria.ru/20250213/bazhenov-1999153983.html

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москва, россия, мневниковская пойма, сергей собянин, архитектура