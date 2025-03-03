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Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня - РИА Новости, 03.03.2025
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07:06 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/arkheologiya-2002653982.html
Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня
Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня - РИА Новости, 03.03.2025
Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня
Инструменты для разведения огня, возраст которых составляет около 7000 лет, были найден археологами на востоке Китая, пишет китайская государственная газета... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:06:00+03:00
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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Инструменты для разведения огня, возраст которых составляет около 7000 лет, были найден археологами на востоке Китая, пишет китайская государственная газета Global Times. Находка была обнаружена в ходе раскопок на стоянке Цаояньган, расположенной в провинции Цзянсу на востоке КНР. Длина деревянного сверла составляет более 60 сантиметров, а длина огневой доски - 30 сантиметров. На поверхности доски имеется ряд черных круглых углублений, демонстрирующих явные признаки обжига. Кроме того, как пишет газета, на одном конце доски был обнаружен круглый желобок, вероятно, использовавшийся для привязывания веревки. Как отмечает агентство Синьхуа, это открытие предоставило самые ранние известные физические доказательства технологии добычи огня, найденные в Китае на сегодняшний день Член Китайского общества культурных реликвий Лю Чжэн заявил Global Times, что "это открытие дает ключевое понимание происхождения китайской цивилизации". "Сохранение деревянных материалов в течение тысяч лет - редкость, и, что еще более примечательно, во влажной среде, такой как в провинции Цзянсу. Это удачная находка в археологических исследованиях", - приводит газета его слова.
https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html
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китай, цзянсу, в мире
Китай, Цзянсу, В мире
Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня

На раскопках в Китае нашли инструменты для разведения огня возрастом 7000 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Археологические раскопки. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Инструменты для разведения огня, возраст которых составляет около 7000 лет, были найден археологами на востоке Китая, пишет китайская государственная газета Global Times.
Находка была обнаружена в ходе раскопок на стоянке Цаояньган, расположенной в провинции Цзянсу на востоке КНР. Длина деревянного сверла составляет более 60 сантиметров, а длина огневой доски - 30 сантиметров. На поверхности доски имеется ряд черных круглых углублений, демонстрирующих явные признаки обжига. Кроме того, как пишет газета, на одном конце доски был обнаружен круглый желобок, вероятно, использовавшийся для привязывания веревки.
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Как отмечает агентство Синьхуа, это открытие предоставило самые ранние известные физические доказательства технологии добычи огня, найденные в Китае на сегодняшний день
Член Китайского общества культурных реликвий Лю Чжэн заявил Global Times, что "это открытие дает ключевое понимание происхождения китайской цивилизации".
"Сохранение деревянных материалов в течение тысяч лет - редкость, и, что еще более примечательно, во влажной среде, такой как в провинции Цзянсу. Это удачная находка в археологических исследованиях", - приводит газета его слова.
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