https://ria.ru/20250303/arkheologiya-2002653982.html

Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня

Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня - РИА Новости, 03.03.2025

Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня

Инструменты для разведения огня, возраст которых составляет около 7000 лет, были найден археологами на востоке Китая, пишет китайская государственная газета... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:06:00+03:00

2025-03-03T07:06:00+03:00

2025-03-03T07:06:00+03:00

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цзянсу

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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Инструменты для разведения огня, возраст которых составляет около 7000 лет, были найден археологами на востоке Китая, пишет китайская государственная газета Global Times. Находка была обнаружена в ходе раскопок на стоянке Цаояньган, расположенной в провинции Цзянсу на востоке КНР. Длина деревянного сверла составляет более 60 сантиметров, а длина огневой доски - 30 сантиметров. На поверхности доски имеется ряд черных круглых углублений, демонстрирующих явные признаки обжига. Кроме того, как пишет газета, на одном конце доски был обнаружен круглый желобок, вероятно, использовавшийся для привязывания веревки. Как отмечает агентство Синьхуа, это открытие предоставило самые ранние известные физические доказательства технологии добычи огня, найденные в Китае на сегодняшний день Член Китайского общества культурных реликвий Лю Чжэн заявил Global Times, что "это открытие дает ключевое понимание происхождения китайской цивилизации". "Сохранение деревянных материалов в течение тысяч лет - редкость, и, что еще более примечательно, во влажной среде, такой как в провинции Цзянсу. Это удачная находка в археологических исследованиях", - приводит газета его слова.

https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html

https://ria.ru/20241209/egipet-1988063996.html

китай

цзянсу

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, цзянсу, в мире