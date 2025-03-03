https://ria.ru/20250303/alkogol-2002712488.html

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день -... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:27:00+03:00

2025-03-03T11:27:00+03:00

2025-03-03T11:30:00+03:00

общество

россия

вологодская область

андрей свинцов

госдума рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале. Изменение предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". "В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени" дополнить словами ", а также в выходной день (воскресенье)", - сказано в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции. Автор инициативы подчеркивает, что в ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции, в том числе в Вологодской области и Бурятии. По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения. Свинцов добавляет, что воскресенье отлично подходит как для занятия домашними делами и общения с детьми, так и для занятий спортом или любимым хобби.

https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html

https://ria.ru/20250225/alkogol-2001582767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вологодская область, андрей свинцов, госдума рф, лдпр