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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям - РИА Новости, 03.03.2025
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11:27 03.03.2025 (обновлено: 11:30 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/alkogol-2002712488.html
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям - РИА Новости, 03.03.2025
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день -... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:27:00+03:00
2025-03-03T11:30:00+03:00
общество
россия
вологодская область
андрей свинцов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале. Изменение предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". "В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени" дополнить словами ", а также в выходной день (воскресенье)", - сказано в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции. Автор инициативы подчеркивает, что в ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции, в том числе в Вологодской области и Бурятии. По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения. Свинцов добавляет, что воскресенье отлично подходит как для занятия домашними делами и общения с детьми, так и для занятий спортом или любимым хобби.
https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html
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общество, россия, вологодская область, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Вологодская область, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат от ЛДПР Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.
Изменение предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
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"В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени" дополнить словами ", а также в выходной день (воскресенье)", - сказано в документе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции. Автор инициативы подчеркивает, что в ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции, в том числе в Вологодской области и Бурятии.
По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения.
Свинцов добавляет, что воскресенье отлично подходит как для занятия домашними делами и общения с детьми, так и для занятий спортом или любимым хобби.
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