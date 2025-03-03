ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Киев регулярно пытается атаковать Курскую и Смоленскую АЭС
Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские силы регулярно совершают попытки атак против Курской и Смоленской АЭС, в то время как силы РФ никогда не совершали атаки против украинских ядерных объектов и мест проживания украинских атомщиков, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Прозвучавшее заявление ЕС и примкнувших к нему стран - это поразительный документ. В нем выражается озабоченность в связи с полетами российских дронов вокруг подконтрольных Киеву АЭС, хотя это происходит на значительном расстоянии от них. Эти дроны никогда не атаковали украинские ядерные объекты и места проживания украинских атомщиков. В то же время в заявлении ЕС ничего не говорится об атаках украинских дронов против Запорожской АЭС, прилегающей промышленной зоны с важными объектами инфраструктуры, а также города Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Не беспокоят Евросоюз и регулярные попытки украинских атак против Курской и Смоленской АЭС", - приводится в Telegram-канале Ульянова его заявление в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что это означает, что соавторы заявления ЕС избирательно подходят к вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности и руководствуются политическими предпочтениями. Ульянов обратил внимание на озабоченность европейских стран ядерной безопасностью на одних атомных объектах и равнодушием к ядерной безопасности на других атомных станциях. Постпред РФ назвал такой подход "безответственным".
"Играть в такие игры с ядерной и радиационной безопасностью совершенно недопустимо. Это не только нонсенс, но и совершенно безответственный подход. Принимать всерьез подобные заявления ЕС мы не можем", - заявил Ульянов.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 7 февраля заявил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут.
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