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ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/aes-2002857066.html
ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов
ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов
Украинские силы регулярно совершают попытки атак против Курской и Смоленской АЭС, в то время как силы РФ никогда не совершали атаки против украинских ядерных... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:20:00+03:00
2025-03-03T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вена
киев
михаил ульянов (дипломат)
алексей лихачев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские силы регулярно совершают попытки атак против Курской и Смоленской АЭС, в то время как силы РФ никогда не совершали атаки против украинских ядерных объектов и мест проживания украинских атомщиков, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Прозвучавшее заявление ЕС и примкнувших к нему стран - это поразительный документ. В нем выражается озабоченность в связи с полетами российских дронов вокруг подконтрольных Киеву АЭС, хотя это происходит на значительном расстоянии от них. Эти дроны никогда не атаковали украинские ядерные объекты и места проживания украинских атомщиков. В то же время в заявлении ЕС ничего не говорится об атаках украинских дронов против Запорожской АЭС, прилегающей промышленной зоны с важными объектами инфраструктуры, а также города Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Не беспокоят Евросоюз и регулярные попытки украинских атак против Курской и Смоленской АЭС", - приводится в Telegram-канале Ульянова его заявление в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Он отметил, что это означает, что соавторы заявления ЕС избирательно подходят к вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности и руководствуются политическими предпочтениями. Ульянов обратил внимание на озабоченность европейских стран ядерной безопасностью на одних атомных объектах и равнодушием к ядерной безопасности на других атомных станциях. Постпред РФ назвал такой подход "безответственным". "Играть в такие игры с ядерной и радиационной безопасностью совершенно недопустимо. Это не только нонсенс, но и совершенно безответственный подход. Принимать всерьез подобные заявления ЕС мы не можем", - заявил Ульянов. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 7 февраля заявил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут.
https://ria.ru/20250301/aes-2002496392.html
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россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, евросоюз, смоленская аэс, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, Евросоюз, Смоленская АЭС, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская АЭС
ВСУ регулярно пытаются атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Киев регулярно пытается атаковать Курскую и Смоленскую АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские силы регулярно совершают попытки атак против Курской и Смоленской АЭС, в то время как силы РФ никогда не совершали атаки против украинских ядерных объектов и мест проживания украинских атомщиков, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Прозвучавшее заявление ЕС и примкнувших к нему стран - это поразительный документ. В нем выражается озабоченность в связи с полетами российских дронов вокруг подконтрольных Киеву АЭС, хотя это происходит на значительном расстоянии от них. Эти дроны никогда не атаковали украинские ядерные объекты и места проживания украинских атомщиков. В то же время в заявлении ЕС ничего не говорится об атаках украинских дронов против Запорожской АЭС, прилегающей промышленной зоны с важными объектами инфраструктуры, а также города Энергодар, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Не беспокоят Евросоюз и регулярные попытки украинских атак против Курской и Смоленской АЭС", - приводится в Telegram-канале Ульянова его заявление в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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Он отметил, что это означает, что соавторы заявления ЕС избирательно подходят к вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности и руководствуются политическими предпочтениями. Ульянов обратил внимание на озабоченность европейских стран ядерной безопасностью на одних атомных объектах и равнодушием к ядерной безопасности на других атомных станциях. Постпред РФ назвал такой подход "безответственным".
"Играть в такие игры с ядерной и радиационной безопасностью совершенно недопустимо. Это не только нонсенс, но и совершенно безответственный подход. Принимать всерьез подобные заявления ЕС мы не можем", - заявил Ульянов.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 7 февраля заявил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаКиевМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевЕвросоюзСмоленская АЭСЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская АЭС
 
 
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