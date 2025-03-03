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Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии
Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025
Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии
Москва продолжит оказывать содействие Сухуму в области национальной безопасности, социально-экономических вопросах и расширении международных связей, заявила... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:33:00+03:00
2025-03-03T18:33:00+03:00
2025-03-03T18:33:00+03:00
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мария захарова
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие Сухуму в области национальной безопасности, социально-экономических вопросах и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Перед новым руководством Абхазии стоят масштабные задачи по эффективному обеспечению всестороннего подъема республики. Важную роль в этом процессе призвана сыграть реализация комплекса соответствующих российско-абхазских договоренностей. Москва продолжит оказывать многоплановое содействие Сухуму в сфере национальной безопасности, решении актуальных социально-экономических вопросов и расширении международных связей", - заявила Захарова, комментируя итоги выборов президента Абхазии, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.
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в мире, абхазия, москва, россия, мария захарова, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Москва, Россия, Мария Захарова, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии
Захарова: Москва продолжит оказывать содействие Сухуму в сфере нацбезопасности