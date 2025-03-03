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Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025
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14:38 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002764685.html
Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии
Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025
Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:38:00+03:00
2025-03-03T14:38:00+03:00
в мире
абхазия
молдавия
приднестровская молдавская республика
бадра гунба
вадим красносельский
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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ТИРАСПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает в понедельник пресс-служба главы ПМР. Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%. "Свидетельствую свое высокое уважение и от имени Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично поздравляю вас с избранием на пост президента Республики Абхазия", - говорится в поздравлении. Красносельский отметил, что в Приднестровье придают большое значение развитию приднестровско-абхазских отношений. "Уверен, традиционно дружеские партнерские взаимосвязи, исторически сложившиеся между Республикой Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой, будут и впредь развиваться в духе взаимопонимания", - подчеркнул приднестровский лидер. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002760371.html
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в мире, абхазия, молдавия, приднестровская молдавская республика, бадра гунба, вадим красносельский, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Бадра Гунба, Вадим Красносельский, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

Глава ПМР Красносельский поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает в понедельник пресс-служба главы ПМР.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
"Свидетельствую свое высокое уважение и от имени Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично поздравляю вас с избранием на пост президента Республики Абхазия", - говорится в поздравлении.
Красносельский отметил, что в Приднестровье придают большое значение развитию приднестровско-абхазских отношений. "Уверен, традиционно дружеские партнерские взаимосвязи, исторически сложившиеся между Республикой Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой, будут и впредь развиваться в духе взаимопонимания", - подчеркнул приднестровский лидер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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14:34
 
В миреАбхазияМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаБадра ГунбаВадим КрасносельскийАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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