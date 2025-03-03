Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
Гунба пообещал наказание для напавших на участок в день выборов в Абхазии
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это совершил, заявил в понедельник избранный президент республики Бадра Гунба.
Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье проходили выборы президента, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией преступники открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением и преступлениями в отношений граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, сообщал ранее СК РФ.
"Мной уже надо было поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", - сказал Гунба на пресс-конференции в понедельник. Он подчеркнул, что ответственные за нападение неизбежно понесут наказание.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.