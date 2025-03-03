https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002760371.html

Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок

Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок - РИА Новости, 03.03.2025

Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок

Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:25:00+03:00

2025-03-03T14:25:00+03:00

2025-03-03T14:42:00+03:00

абхазия

в мире

бадра гунба

президентские выборы в абхазии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001214784_0:37:3081:1770_1920x0_80_0_0_a0a2f1bbf11affeaf8c6a57df96813ce.jpg

СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это совершил, заявил в понедельник избранный президент республики Бадра Гунба.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье проходили выборы президента, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией преступники открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением и преступлениями в отношений граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, сообщал ранее СК РФ."Мной уже надо было поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", - сказал Гунба на пресс-конференции в понедельник. Он подчеркнул, что ответственные за нападение неизбежно понесут наказание.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.

https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html

https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, в мире, бадра гунба, президентские выборы в абхазии