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Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок - РИА Новости, 03.03.2025
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14:25 03.03.2025 (обновлено: 14:42 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002760371.html
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок - РИА Новости, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:25:00+03:00
2025-03-03T14:42:00+03:00
абхазия
в мире
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это совершил, заявил в понедельник избранный президент республики Бадра Гунба.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье проходили выборы президента, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией преступники открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением и преступлениями в отношений граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, сообщал ранее СК РФ."Мной уже надо было поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", - сказал Гунба на пресс-конференции в понедельник. Он подчеркнул, что ответственные за нападение неизбежно понесут наказание.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html
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абхазия, в мире, бадра гунба, президентские выборы в абхазии
Абхазия, В мире, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок

Гунба пообещал наказание для напавших на участок в день выборов в Абхазии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолитический деятель Абхазии Бадра Гунба
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости
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Политический деятель Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Ответственные за нападение на избирательный участок в Гагрском районе в день выборов президента Абхазии будут наказаны, у властей уже есть понимание, кто это совершил, заявил в понедельник избранный президент республики Бадра Гунба.
Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье проходили выборы президента, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией преступники открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением и преступлениями в отношений граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, сообщал ранее СК РФ.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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"Мной уже надо было поручение правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", - сказал Гунба на пресс-конференции в понедельник. Он подчеркнул, что ответственные за нападение неизбежно понесут наказание.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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