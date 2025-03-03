https://ria.ru/20250303/abinsk-2002751016.html

На Кубани у частного дома упал беспилотник

На Кубани у частного дома упал беспилотник - РИА Новости, 03.03.2025

На Кубани у частного дома упал беспилотник

Упавший беспилотник обнаружили перед частным домом в городе Абинске Краснодарского края, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:55:00+03:00

2025-03-03T13:55:00+03:00

2025-03-03T13:55:00+03:00

происшествия

абинск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Упавший беспилотник обнаружили перед частным домом в городе Абинске Краснодарского края, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. "В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html

абинск

краснодарский край

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Варвара Скокшина

происшествия, абинск, краснодарский край