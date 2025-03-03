https://ria.ru/20250303/abinsk-2002751016.html
На Кубани у частного дома упал беспилотник
На Кубани у частного дома упал беспилотник - РИА Новости, 03.03.2025
На Кубани у частного дома упал беспилотник
Упавший беспилотник обнаружили перед частным домом в городе Абинске Краснодарского края, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:55:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
происшествия
абинск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Упавший беспилотник обнаружили перед частным домом в городе Абинске Краснодарского края, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе региона. "В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абинск, краснодарский край
Происшествия, Абинск, Краснодарский край
На Кубани у частного дома упал беспилотник
В краснодарском Абинске перед частным домом нашли упавший беспилотник