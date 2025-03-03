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ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/--2002682264.html
ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра"
ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра"
Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в район Часова Яра и близлежащих населенных пунктов, за которые идут бои в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:10:00+03:00
2025-03-03T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в район Часова Яра и близлежащих населенных пунктов, за которые идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Тигр" с позывным "Филин". "Попадаются сбитые птицы, подписанные "Птахи Мадяра" ("Птицы Мадьяра" - ред.), то есть их знаменитый "Мадьяр", одно из его подразделений. Видимо, когда им становится очень плохо, туда они вытаскивают своих лучших", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что какое-то время данное подразделение работало у Часова Яра, однако потом, видимо, было перекинуто на другой участок, сейчас же, когда в данном районе идет активное продвижение российских сил, бойцы отряда опять отмечают их присутствие. "Когда затухает, видимо их перебрасывают туда, где похуже, как только мы начинаем выдавливать, они сразу появляются. Используют очень активно (дроны – ред.). По большому счету, если бы у них не было дронов, им было бы похуже, чем сейчас. У них вся оборона сейчас построена на дронах", - заявил "Филин". Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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донбасс, часов яр, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск
ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра"

ВСУ перебросили спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" в район Часова Яра

© AP PhotoЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo
Часов Яр. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 мар – РИА Новости. Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в район Часова Яра и близлежащих населенных пунктов, за которые идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Тигр" с позывным "Филин".
"Попадаются сбитые птицы, подписанные "Птахи Мадяра" ("Птицы Мадьяра" - ред.), то есть их знаменитый "Мадьяр", одно из его подразделений. Видимо, когда им становится очень плохо, туда они вытаскивают своих лучших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что какое-то время данное подразделение работало у Часова Яра, однако потом, видимо, было перекинуто на другой участок, сейчас же, когда в данном районе идет активное продвижение российских сил, бойцы отряда опять отмечают их присутствие.
"Когда затухает, видимо их перебрасывают туда, где похуже, как только мы начинаем выдавливать, они сразу появляются. Используют очень активно (дроны – ред.). По большому счету, если бы у них не было дронов, им было бы похуже, чем сейчас. У них вся оборона сейчас построена на дронах", - заявил "Филин".
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧасов ЯрАртемовск
 
 
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