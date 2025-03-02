Рейтинг@Mail.ru
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы - РИА Новости, 02.03.2025
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы
Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:14:00+03:00
2025-03-02T23:14:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
маргарита симоньян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее она сказала в эфире, что Зеленский - "человек с манией величия, уже развившейся до степени психического расстройства, его лечить надо нейролептиками", но сначала "подлечить зависимость". "Значит, план такой теперь у Зеленского - наркоклиника, подлечиваем зависимости. Дальше - психушка, нейролептики, чтобы вылечить манечку, ну и дальше уже тюрьма. Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский - вполне себе подходящий для этого экземпляр", - сказала Симоньян, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, маргарита симоньян, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы

Симоньян: Зеленского ждет палата №6 и тюрьма, он подходящий для этого экземпляр

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее она сказала в эфире, что Зеленский - "человек с манией величия, уже развившейся до степени психического расстройства, его лечить надо нейролептиками", но сначала "подлечить зависимость".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
Вчера, 21:46
«
"Значит, план такой теперь у Зеленского - наркоклиника, подлечиваем зависимости. Дальше - психушка, нейролептики, чтобы вылечить манечку, ну и дальше уже тюрьма. Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский - вполне себе подходящий для этого экземпляр", - сказала Симоньян, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
28 февраля, 23:48
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийМаргарита СимоньянДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала