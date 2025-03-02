Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы
Симоньян: Зеленского ждет палата №6 и тюрьма, он подходящий для этого экземпляр
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее она сказала в эфире, что Зеленский - "человек с манией величия, уже развившейся до степени психического расстройства, его лечить надо нейролептиками", но сначала "подлечить зависимость".
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"Значит, план такой теперь у Зеленского - наркоклиника, подлечиваем зависимости. Дальше - психушка, нейролептики, чтобы вылечить манечку, ну и дальше уже тюрьма. Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский - вполне себе подходящий для этого экземпляр", - сказала Симоньян, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.