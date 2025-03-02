https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html

Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы

Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы - РИА Новости, 02.03.2025

Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы

Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T23:14:00+03:00

2025-03-02T23:14:00+03:00

2025-03-02T23:14:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир зеленский

маргарита симоньян

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь, который его ждёт - от психушки до тюрьмы, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее она сказала в эфире, что Зеленский - "человек с манией величия, уже развившейся до степени психического расстройства, его лечить надо нейролептиками", но сначала "подлечить зависимость". "Значит, план такой теперь у Зеленского - наркоклиника, подлечиваем зависимости. Дальше - психушка, нейролептики, чтобы вылечить манечку, ну и дальше уже тюрьма. Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский - вполне себе подходящий для этого экземпляр", - сказала Симоньян, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир зеленский, маргарита симоньян, дональд трамп