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Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
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21:22 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002622525.html
Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным
Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным
Президент Колумбии Густаво Петро призвал Владимира Зеленского поменять политику на фоне провалившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:22:00+03:00
2025-03-02T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал Владимира Зеленского поменять политику на фоне провалившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также провести переговоры напрямую с президентом России Владимиром Путиным. В своей публикации в соцсети X Петро заявил, что Зеленский предложил вести конфликт с западным оружием, однако "его предали", и теперь он остался ни с чем. Президент Колумбии заявил, что Зеленского "предали за газ". Также он назвал войны XXI века войнами за "сырьевую экономику". "Сейчас Зеленский должен поменять свою политику... Поговорить напрямую с Путиным и достичь мир, славянское политическое и экономическое соглашение, открытое для всего мира", - написал президент Колумбии. Политик добавил, что Зеленскому нужно достичь единства славянских народов. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001623257.html
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в мире, колумбия, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Колумбия, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным

Президент Колумбии Петро призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал Владимира Зеленского поменять политику на фоне провалившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также провести переговоры напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
В своей публикации в соцсети X Петро заявил, что Зеленский предложил вести конфликт с западным оружием, однако "его предали", и теперь он остался ни с чем. Президент Колумбии заявил, что Зеленского "предали за газ". Также он назвал войны XXI века войнами за "сырьевую экономику".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
1 марта, 01:37
«
"Сейчас Зеленский должен поменять свою политику... Поговорить напрямую с Путиным и достичь мир, славянское политическое и экономическое соглашение, открытое для всего мира", - написал президент Колумбии.
Политик добавил, что Зеленскому нужно достичь единства славянских народов.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом
26 февраля, 06:02
 
В миреКолумбияРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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