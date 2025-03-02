https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002622525.html

Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным

Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025

Президент Колумбии призвал Зеленского провести переговоры с Путиным

Президент Колумбии Густаво Петро призвал Владимира Зеленского поменять политику на фоне провалившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:22:00+03:00

2025-03-02T21:22:00+03:00

2025-03-02T21:22:00+03:00

в мире

колумбия

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал Владимира Зеленского поменять политику на фоне провалившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также провести переговоры напрямую с президентом России Владимиром Путиным. В своей публикации в соцсети X Петро заявил, что Зеленский предложил вести конфликт с западным оружием, однако "его предали", и теперь он остался ни с чем. Президент Колумбии заявил, что Зеленского "предали за газ". Также он назвал войны XXI века войнами за "сырьевую экономику". "Сейчас Зеленский должен поменять свою политику... Поговорить напрямую с Путиным и достичь мир, славянское политическое и экономическое соглашение, открытое для всего мира", - написал президент Колумбии. Политик добавил, что Зеленскому нужно достичь единства славянских народов. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001623257.html

колумбия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп