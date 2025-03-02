https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html

Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям

Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям - РИА Новости, 02.03.2025

Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:52:00+03:00

2025-03-02T19:52:00+03:00

2025-03-02T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. В субботу Зеленский отправился в Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" — написал Маск на своей странице в соцсети X.Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html

https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html

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в мире, сша, россия, лондон, владимир зеленский, илон маск, кир стармер, евросоюз