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Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям - РИА Новости, 02.03.2025
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19:52 02.03.2025 (обновлено: 23:16 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html
Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям
Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям - РИА Новости, 02.03.2025
Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:52:00+03:00
2025-03-02T23:16:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
илон маск
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. В субботу Зеленский отправился в Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. &quot;Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?&quot; — написал Маск на своей странице в соцсети X.Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html
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в мире, сша, россия, лондон, владимир зеленский, илон маск, кир стармер, евросоюз
В мире, США, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Илон Маск, Кир Стармер, Евросоюз
Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям

Маск: лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах.
В субботу Зеленский отправился в Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Маск сделал новое заявление о Зеленском
Вчера, 13:59
«

"Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Маск резко высказался о Зеленском после его истерики в Белом доме
28 февраля, 21:23
 
В миреСШАРоссияЛондонВладимир ЗеленскийИлон МаскКир СтармерЕвросоюз
 
 
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