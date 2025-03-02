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Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц
Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц - РИА Новости, 02.03.2025
Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц
Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в готовности Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:43:00+03:00
2025-03-02T17:43:00+03:00
2025-03-02T17:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в готовности Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести переговоры, заявил в воскресенье советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.“Нам не было ясно, что президент готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны”, - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя действия Зеленского.Уолтц добавил, что после скандала в Белом доме американские власти не уверены, что смогут усадить обе стороны за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, майк уолтц, в мире, россия
Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Майк Уолтц, В мире, Россия
Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц
Уолтц: администрация Трампа сомневается в желании Зеленского закончить конфликт