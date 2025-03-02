https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002597657.html

Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц

Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц - РИА Новости, 02.03.2025

Власти США сомневаются в стремлении Зеленского к миру, заявил Уолтц

Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в готовности Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:43:00+03:00

2025-03-02T17:43:00+03:00

2025-03-02T17:49:00+03:00

украина

владимир зеленский

дональд трамп

сша

майк уолтц

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в готовности Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести переговоры, заявил в воскресенье советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.“Нам не было ясно, что президент готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны”, - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя действия Зеленского.Уолтц добавил, что после скандала в Белом доме американские власти не уверены, что смогут усадить обе стороны за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/rubio-2002595240.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002594142.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, майк уолтц, в мире, россия