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В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 02.03.2025
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17:37 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002596955.html
В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом
В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 02.03.2025
В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:37:00+03:00
2025-03-02T17:37:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. В интервью телеканалу Sky News депутат назвал катастрофой встречу Зеленского с Трампом, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, сейчас произошел раскол, который могли бы исправить европейские лидеры, имеющие хорошие отношения с Трампом. Такими политиками он назвал премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджу Мелони. &quot;Мы не можем потерять США как партнера... Нам нужно сделать все, чтобы залечить этот трансатлантический раскол. Я думаю, что премьер Стармер, премьер Мелони, президент Макрон как те, кто находятся в хороших отношениях с Трампом, могут сильно помочь... Нам явно нужен посредник между Зеленским и Трампом. Я надеюсь, они станут этим посредником&quot;, - заявил Гончаренко* телеканалу.Также он выразил надежду, что на саммите европейских лидеров в Лондоне будут объявлены конкретные шаги по военной помощи Киеву. Премьер Великобритании Кир Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. На встречу уже прибыли Макрон и Мелони. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250302/rada-2002554117.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом

Депутат Рады Гончаренко: Киеву нужен посредник в переговорах Зеленского и Трампа

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
В интервью телеканалу Sky News депутат назвал катастрофой встречу Зеленского с Трампом, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, сейчас произошел раскол, который могли бы исправить европейские лидеры, имеющие хорошие отношения с Трампом. Такими политиками он назвал премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджу Мелони.
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"Мы не можем потерять США как партнера... Нам нужно сделать все, чтобы залечить этот трансатлантический раскол. Я думаю, что премьер Стармер, премьер Мелони, президент Макрон как те, кто находятся в хороших отношениях с Трампом, могут сильно помочь... Нам явно нужен посредник между Зеленским и Трампом. Я надеюсь, они станут этим посредником", - заявил Гончаренко* телеканалу.

Также он выразил надежду, что на саммите европейских лидеров в Лондоне будут объявлены конкретные шаги по военной помощи Киеву.
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Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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