https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002596955.html

В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом

В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом - РИА Новости, 02.03.2025

В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:37:00+03:00

2025-03-02T17:37:00+03:00

2025-03-02T17:37:00+03:00

в мире

сша

россия

киев

владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. В интервью телеканалу Sky News депутат назвал катастрофой встречу Зеленского с Трампом, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, сейчас произошел раскол, который могли бы исправить европейские лидеры, имеющие хорошие отношения с Трампом. Такими политиками он назвал премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджу Мелони. "Мы не можем потерять США как партнера... Нам нужно сделать все, чтобы залечить этот трансатлантический раскол. Я думаю, что премьер Стармер, премьер Мелони, президент Макрон как те, кто находятся в хороших отношениях с Трампом, могут сильно помочь... Нам явно нужен посредник между Зеленским и Трампом. Я надеюсь, они станут этим посредником", - заявил Гончаренко* телеканалу.Также он выразил надежду, что на саммите европейских лидеров в Лондоне будут объявлены конкретные шаги по военной помощи Киеву. Премьер Великобритании Кир Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. На встречу уже прибыли Макрон и Мелони. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250302/rada-2002554117.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности