В Раде заявили о необходимости посредника между Зеленским и Трампом
Депутат Рады Гончаренко: Киеву нужен посредник в переговорах Зеленского и Трампа
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* считает, что Киев не может потерять США как партнера, поэтому нужен посредник в переговорах между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
В интервью телеканалу Sky News депутат назвал катастрофой встречу Зеленского с Трампом, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, сейчас произошел раскол, который могли бы исправить европейские лидеры, имеющие хорошие отношения с Трампом. Такими политиками он назвал премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджу Мелони.
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"Мы не можем потерять США как партнера... Нам нужно сделать все, чтобы залечить этот трансатлантический раскол. Я думаю, что премьер Стармер, премьер Мелони, президент Макрон как те, кто находятся в хороших отношениях с Трампом, могут сильно помочь... Нам явно нужен посредник между Зеленским и Трампом. Я надеюсь, они станут этим посредником", - заявил Гончаренко* телеканалу.
Премьер Великобритании Кир Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. На встречу уже прибыли Макрон и Мелони.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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