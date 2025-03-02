https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002594142.html

"Час расплаты": в Крыму вынесли Зеленскому приговор

"Час расплаты": в Крыму вынесли Зеленскому приговор - РИА Новости, 02.03.2025

"Час расплаты": в Крыму вынесли Зеленскому приговор

Провалившиеся переговоры Владимира Зеленского в США показали, что для него наступил час расплаты за все содеянные преступления, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:11:00+03:00

2025-03-02T17:11:00+03:00

2025-03-02T17:11:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Провалившиеся переговоры Владимира Зеленского в США показали, что для него наступил час расплаты за все содеянные преступления, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - сказал Константинов. По его словам, то, что в США начали дистанцироваться от Зеленского, - это только начало расплаты. "Зеленский ответит по полной за национальную трагедию, к которой привел Украину и ее народ", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002367987.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, дональд трамп