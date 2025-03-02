"Час расплаты": в Крыму вынесли Зеленскому приговор
Константинов: для Зеленского наступил час расплаты за все содеянные преступления
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Провалившиеся переговоры Владимира Зеленского в США показали, что для него наступил час расплаты за все содеянные преступления, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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"Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - сказал Константинов.
По его словам, то, что в США начали дистанцироваться от Зеленского, - это только начало расплаты.
"Зеленский ответит по полной за национальную трагедию, к которой привел Украину и ее народ", - сказал Константинов.
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