https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html

Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского

Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск выложил на своей странице в X рисунок, на котором Владимир... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:24:00+03:00

2025-03-02T15:24:00+03:00

2025-03-02T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск выложил на своей странице в X рисунок, на котором Владимир Зеленский убивает собственных граждан.На картинке изображены привязанные к рельсам люди, по которым движется поезд. Несмотря на уже несколько окровавленных тел, впереди все еще остаются живые люди. Рядом стоит человек с подписью "Зеленский", который может остановить движение поезда, но не делает этого."Ты можешь остановить поезд в любой момент, но отказываешься это делать из-за того, что тебе нужны гарантии, что он вновь не поедет через пару лет", — гласит надпись справа.Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

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