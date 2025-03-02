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Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 02.03.2025 (обновлено: 18:26 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html
Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского
Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск выложил на своей странице в X рисунок, на котором Владимир... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:24:00+03:00
2025-03-02T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск выложил на своей странице в X рисунок, на котором Владимир Зеленский убивает собственных граждан.На картинке изображены привязанные к рельсам люди, по которым движется поезд. Несмотря на уже несколько окровавленных тел, впереди все еще остаются живые люди. Рядом стоит человек с подписью "Зеленский", который может остановить движение поезда, но не делает этого."Ты можешь остановить поезд в любой момент, но отказываешься это делать из-за того, что тебе нужны гарантии, что он вновь не поедет через пару лет", — гласит надпись справа.Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002580690.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск провел жуткую аналогию с поведением Зеленского

Маск выложил рисунок, на котором Зеленский убивает собственных граждан

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск выложил на своей странице в X рисунок, на котором Владимир Зеленский убивает собственных граждан.
На картинке изображены привязанные к рельсам люди, по которым движется поезд. Несмотря на уже несколько окровавленных тел, впереди все еще остаются живые люди. Рядом стоит человек с подписью "Зеленский", который может остановить движение поезда, но не делает этого.
© Фото : Илон Маск/XПост на странице Илона Маска в X
Пост на странице Илона Маска в X - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Илон Маск/X
Пост на странице Илона Маска в X
"Ты можешь остановить поезд в любой момент, но отказываешься это делать из-за того, что тебе нужны гарантии, что он вновь не поедет через пару лет", — гласит надпись справа.
Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск
 
 
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