https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531423.html
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон - РИА Новости, 02.03.2025
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон
Визит Владимира Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию, даже толпу на улице собрали заранее, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию, даже толпу на улице собрали заранее, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь", — отметил он.Зеленский прибыл в Лондон после неудачных переговоров в Вашингтоне. Они прошли в пятницу с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Встреча переросла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул его из Белого дома после конфликта.
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В мире, Лондон, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон
Журналист Боуз: визит Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию