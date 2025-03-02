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"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон - РИА Новости, 02.03.2025
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07:00 02.03.2025 (обновлено: 09:51 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531423.html
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон - РИА Новости, 02.03.2025
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон
Визит Владимира Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию, даже толпу на улице собрали заранее, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.03.2025
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в мире
лондон
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владимир зеленский
чей боуз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию, даже толпу на улице собрали заранее, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь", — отметил он.Зеленский прибыл в Лондон после неудачных переговоров в Вашингтоне. Они прошли в пятницу с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Встреча переросла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул его из Белого дома после конфликта.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html
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в мире, лондон, сша, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп
В мире, Лондон, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Какая чушь": на Западе заметили подвох в визите Зеленского в Лондон

Журналист Боуз: визит Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон прошел по заготовленному сценарию, даже толпу на улице собрали заранее, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На Западе раскрыли, кто спланировал перепалку Трампа с Зеленским
Вчера, 04:45
Зеленский прибыл в Лондон после неудачных переговоров в Вашингтоне. Они прошли в пятницу с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Встреча переросла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул его из Белого дома после конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься
Вчера, 06:13
 
В миреЛондонСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузДональд Трамп
 
 
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