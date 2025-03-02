В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом
Axios: Зеленский совершил три ошибки, которые привели к скандалу в Белом доме
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме не был неожиданностью, пишет Axios.
"Зеленский совершил уже две критические ошибки на момент начала переговоров. Первую ошибку он совершил 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам, которая обсуждалась в строгой секретности. <…> Второй ошибкой стал выбор одежды: Зеленский не надел костюм на переговоры, как того требовалось. Это было воспринято сотрудниками Белого дома как неуважение.<…> Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского", — указано в материале.
Кроме того, в статье говорится, что разница в восприятии друг друга лидерами двух стран также внесла элемент враждебности.
"Трамп считал Зеленского неблагодарным выскочкой, который ведет страну к поражению, а Зеленский видел Трампа нелепым пророссийским дураком, который заставить его сдать Украину", — утверждает издание.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.