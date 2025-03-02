https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html

В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом - РИА Новости, 02.03.2025

В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме не был неожиданностью, пишет Axios. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T05:19:00+03:00

2025-03-02T05:19:00+03:00

2025-03-02T05:19:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме не был неожиданностью, пишет Axios."Зеленский совершил уже две критические ошибки на момент начала переговоров. Первую ошибку он совершил 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам, которая обсуждалась в строгой секретности. <…> Второй ошибкой стал выбор одежды: Зеленский не надел костюм на переговоры, как того требовалось. Это было воспринято сотрудниками Белого дома как неуважение.<…> Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского", — указано в материале.Кроме того, в статье говорится, что разница в восприятии друг друга лидерами двух стран также внесла элемент враждебности."Трамп считал Зеленского неблагодарным выскочкой, который ведет страну к поражению, а Зеленский видел Трампа нелепым пророссийским дураком, который заставить его сдать Украину", — утверждает издание.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html

https://ria.ru/20250302/kruz-2002524461.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский