https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html

На Западе раскрыли, кто спланировал перепалку Трампа с Зеленским

На Западе раскрыли, кто спланировал перепалку Трампа с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025

На Западе раскрыли, кто спланировал перепалку Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, планируя вступить с ним в конфликт, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T04:45:00+03:00

2025-03-02T04:45:00+03:00

2025-03-02T04:45:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, планируя вступить с ним в конфликт, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США. Я уверен, что спор начался еще за закрытыми дверями, но Зеленский решил продолжить его перед камерами", — сказал он.Обозреватель также отметил, что ключом к разгадке может быть сделка по минеральным ресурсам, которая так и не была подписана. Этот договор был частью плана победы Зеленского, который, как многие ошибочно полагали, должен был обеспечить Украине выигрышную позицию на переговорах с Москвой, уверен аналитик."Суть в том, что минеральная сделка усилила бы заинтересованность США в конфликте, и, с некоторыми уловками, Украина смогла бы вовлечь США в полноценную конфронтацию с Россией, а, может, и в настоящую войну", — пояснил Меркурис.Тем не менее эскалация конфликта с Россией не входит в интересы Вашингтона, и, хотя Украина настаивала на военном вовлечении, Штаты всегда рассматривали сделку только с экономической точки зрения, заключил аналитик.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html

https://ria.ru/20250302/kruz-2002524461.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис