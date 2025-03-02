https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002632542.html
В конгрессе США призвали Зеленского вернуться за стол переговоров
В конгрессе США призвали Зеленского вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 02.03.2025
В конгрессе США призвали Зеленского вернуться за стол переговоров
Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:21:00+03:00
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2025-03-02T23:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил в воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. "Что-то должно измениться. Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это. Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. Джонсон также указал на то, что всем сторонам конфликта на Украине необходимо собраться и Зеленский в этом вопросе должен "делать то, что необходимо". В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, майк джонсон, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США призвали Зеленского вернуться за стол переговоров
Спикер палаты представителей США Джонсон призвал Зеленского прийти в себя